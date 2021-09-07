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Giriş Tarihi: 7.9.2021 09:05

Marmara'da olumsuz hava deniz otobüsü seferlerini vurdu! BUDO sefer iptallerini duyurdu

İHA
Marmara’da olumsuz hava deniz otobüsü seferlerini vurdu! BUDO sefer iptallerini duyurdu

Marmara'daki olumsuz hava koşulları deniz otobüsleri seferlerini de aksattı. BUDO bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
07.09.2021 07.00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 07.09.2021 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 07.09.2021 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 07.09.2021 09.30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 07.09.2021 10.00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 07.09.2021 11.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Marmara'da olumsuz hava deniz otobüsü seferlerini vurdu! BUDO sefer iptallerini duyurdu
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