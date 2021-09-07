Matbaanın Ön Sözü "Basmacı İbrahim Efendi" Müteferrika Sergisi açıldı

"Müteferrika'nın kayıtları ilk defa bu sergide bulunuyor"

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, İbrahim Müteferrika'nın, 1700'lü yıllarda yaşayan Macar asıllı bir Osmanlı tebaası olduğunu hatırlattı.

Osmanlı'da matbaanın kurulmasına 1727'de başlandığını ve 1729'da basılan ilk kitabın Vankulu Lügatı olduğunu belirten Tuğlu, matbaada toplamda 22 ciltten oluşan 17 kitabın basıldığını dile getirdi.

Müteferrika'nın bir süre sonra matbaayı kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Tuğlu, şunları kaydetti:

"Basmış olduğu kitapların yüzde 60'ından fazlası satılmıyor. Ölümünden sonra da post Müteferrika dediğimiz bazı kitaplar tekrar yeni baskıya giriyor. Daha önce sergiler açılmıştı ama bu kadar çeşitlilik yoktu. Özellikle Müteferrika'nın basmış olduğu 17 kitap, ölümünden sonra matbaada basılan kitaplar, Müteferrika hakkındaki Osmanlı arşivinden aldığımız belgeler ve Müteferrika'nın kayıtları ilk defa bu sergide bulunuyor. Ayrıca Müteferrika'nın kendi el yazısıyla yazmış olduğu yazmalar var. Özellikle İslamiyet'i seçtikten sonra yazdığı İslamiyet hakkındaki önemli bir kitap var. Matbaada o günkü teknolojide kullanılan kurşun harfler de bulunuyor sergimizde."

Ayhan Tuğlu, sergideki kaynakların büyük çoğunluğunun, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Süleymaniye Kütüphanesi ile Milli Kütüphane'den getirildiğini, belgelerin ise Osmanlı Arşivleri'nden geldiğini aktardı.