Son dakika haberleri | Gamze Açar’ın ölümünde pişkin savunma! ‘Başımız belaya girecek’

'BAŞIMIZ BELAYA GİRECEK DEDİ'

Gamze Açar'ın hayatını kaybettiği otelin satış ve temsilci müdürü olduğunu kaydeden tutuklu sanık Emre Demiral, "Sohbet ettiğimiz sırada Rıza Doğan ve Gamze Açar odaya geldi. Saat gece 01.30 sıralarıydı. Ben alkolün etkisiyle Rıza Doğan'ın odasında uyuya kaldım. Sabah saatlerinde Rıza beni uyandırarak Gamze'nin intihar ettiğini söyledi. Balkondan aşağı baktığım sırada Rıza 'Başımız belaya girecek' dedi. Ben de 'Neden başımız belaya girecek, kendisi atlamadı mı?' diye sordum. O da 'Olsun sonuçta bizimle birlikteydi' dedi. Kızın başına gittik, şirket arabasıyla hastaneye götürmek istedim. Kızı kan içinde olduğunu görünce 'ah kızım ah ne yaptın öyle' diye söyledim" dedi.

'KIZIMI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER'

Mahkemede söz verilen Açar'ın babası Ferhat Açar, "Davacıyım, sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum. Canımız yanıyor, sanıkların hepsi dersine çalışmış gelmiş. Kızım kesinlikle uyuşturucu kullanmazdı, kızımı tuzağa düşürmüşler" şeklinde konuştu. Anne Sevinç Görkem ise sanıklardan şikayet olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

TUTUKLU SAYISI 5 OLDU

Mahkeme, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından taraf avukatlarına söz verdi. Açar ailesinin avukatı tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in de tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatları ise tek tek söz alarak tahliye talebinde bulundu. Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Hüseyin Emre Gürgen'in ile diğer 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.