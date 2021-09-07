Son dakika haberleri | Gamze Açar’ın ölümünde pişkin savunma! ‘Başımız belaya girecek’

Son dakika haberi... Kızılcahamam'daki bir termal otele iş görüşmesi için gittiği sırada otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden özel bir kolejin öğrencisi Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, 17 yaşındaki genç kızla aynı otelde bulunan 5 şüpheliden Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan ve Emre Eker 'Cinsel saldırı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ankara Kızılcahamam Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Açar'ın ölümüyle ilgili Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen hakkında iştirak halinde gerçekleştirdikleri 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 63 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
CİNSEL İSTİSMARIN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER
Gamze Açar'ın bir devremülk şirketinin iş ilanı için Rıza Doğan ile Whatsapp üzerinden iletişime geçtiği, saat ve mekanı buradan planlandığı tespit edildi. Gamze Açar ve şüphelilerin gece saat 02.00 sıralarında otele giriş yaptıkları belirlenirken, Açar'ın yüzünün gizlendiği belirlenmişti. İddianamede, Rıza Doğan'ın, Gamze Açar'ın iş başvurusunu değerlendirme bahanesiyle, kendisini patron olarak tanıttığı ve hileli hareketlerle güven oluşturduğu, diğer şüpheliler ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde Açar'a cebir kullanarak cinsel istismarda bulundukları kaydedilmişti. Gamze Açar'ın kıyafetlerinde ve tırnaklarında tespit edilen sanıklarla uyumlu DNA profillerinin, sanıklar tarafından Açar'a zorla cinsel istismarda bulunulduğuna ve genç kızın buna karşı koymak istediğine delil oluşturduğu belirtildi. İddianamede ayrıca şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde Rıza Doğan tarafından kandırılarak otele getirilen Gamze Açar'a zorla otel odasında tutarak birçok kez cinsel saldırıda bulunarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zincirleme olarak cinsel istismar suçlarını işledikleri, Açar'ın sabah saatlerinde yardım çığlıkları atarak balkona kaçması üzerine işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek için Açar'ı öldürmek hususunda ortak suç işleme kararıyla Açar'ı bulundukları odanın balkonundan aşağı atmak suretiyle ölümüne sebep oldukları ve bu şekilde üzerlerine atılı kasten öldürme suçunu işledikleri belirtildi.
'TOKALAŞTIĞIMIZ İÇİN DNA PROFİLİ ÇIKTI'
Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanıklar tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Emre Eker, olay tarihinden üç gün önce sanık Rıza Doğan'ın iş daveti üzerine olayın yaşandığı otele gittiğini kaydederek, devre mülk satış elamanı olarak otelde çalışmaya başladığını söyledi. Gamze Açar ile tokalaştıklarını daha sonra odadakilerin alkol almaya başladıklarını söyleyen Eker, 15 dakika sonra kendisine tahsis edilen odaya geçtiğini, burada televizyon izlemeye başladığını, ardından uyuduğunu belirtti. Gamze Açar'ın sağ elinden kendisine ait DNA profillerinin bulunmasına ilişkin Eker, maktule ile tokalaştığını, DNA profillerini bu şekilde geçmiş olabileceğini öne sürdü. Eker, olayın sıcaklığıyla savcılık ifadesinde tokalaşma kısmını söylemeyi unuttuğunu iddia etti.
Rıza Doğan
'İNTİHAR ETTİĞİNİ SABAH ÖĞRENDİM'
Tutuklu sanık Mehmet Doğan da olay günü saat 22.00 sıralarında Mustafa Emre Demiralp ve Hüseyin Emre Gürgen ile resepsiyonda karşılaştıklarını, ardından hep birlikte ağabeyi Rıza Doğan'ın odasına geçtiklerini söyledi. Bir süre sonra Rıza Doğan ve Gamze Açar'ın bulundukları odaya geldiklerini söyleyen Mehmet Doğan, tanışma aşamasından sonra Gamze Açar ile diğer sanıkların alkol aldıklarını ancak kendisinin içmediğini söyledi.
"CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİK Mİ HATIRLAMIYORUM"
İş ilanı verdiğini ve bu ilana Gamze Açar'ın da başvurduğunu söyleyen tutuklu sanık Rıza Doğan, iş görüşmesi için Açar ile otelde buluştuklarını, 17 yaşında olduğu için o gece kendisine ayrı bir oda açmadıkların söyledi. Rıza Doğan, "Bu nedenle benim kaldığım odaya geçtik. Odada kardeşim Mehmet Doğan, Mustafa Emer Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emer Eker vardı. Gamze'yi onlarla tanıştırdım, Emre Eker alkol servisi yaptı. Ben de bilgisayar oyun programı açtım. Bu esnada Gamze Açar alkol alıyordu. Daha sonra Gamze, benden uyuşturucu madde istedi. Kendisi iyi değildi, titriyordu. Ben yine bilgisayarımın başına geçtim. Bir süre sonra balkon kapısının sesi geldi. O tarafa yönelince Gamze'yi balkondan karşı tarafa adım atarken 10 saniye geçemden 'ay' sesi ile düştüğünü gördüm. Aşağı indim, Gamze'nin yanına gittiğimde kafasından burnunda kanlar geliyordu, dili geri düşmüştü" şeklinde konuştu. Savcılık ifadesinde Gamze Açar ile cinsel birliktelik yaşadıklarını söyleyen Rıza Doğan, mahkemede böyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığını hatırlamadığını söyledi.
'BAŞIMIZ BELAYA GİRECEK DEDİ'
Gamze Açar'ın hayatını kaybettiği otelin satış ve temsilci müdürü olduğunu kaydeden tutuklu sanık Emre Demiral, "Sohbet ettiğimiz sırada Rıza Doğan ve Gamze Açar odaya geldi. Saat gece 01.30 sıralarıydı. Ben alkolün etkisiyle Rıza Doğan'ın odasında uyuya kaldım. Sabah saatlerinde Rıza beni uyandırarak Gamze'nin intihar ettiğini söyledi. Balkondan aşağı baktığım sırada Rıza 'Başımız belaya girecek' dedi. Ben de 'Neden başımız belaya girecek, kendisi atlamadı mı?' diye sordum. O da 'Olsun sonuçta bizimle birlikteydi' dedi. Kızın başına gittik, şirket arabasıyla hastaneye götürmek istedim. Kızı kan içinde olduğunu görünce 'ah kızım ah ne yaptın öyle' diye söyledim" dedi.
'KIZIMI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER'
Mahkemede söz verilen Açar'ın babası Ferhat Açar, "Davacıyım, sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum. Canımız yanıyor, sanıkların hepsi dersine çalışmış gelmiş. Kızım kesinlikle uyuşturucu kullanmazdı, kızımı tuzağa düşürmüşler" şeklinde konuştu. Anne Sevinç Görkem ise sanıklardan şikayet olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu.
TUTUKLU SAYISI 5 OLDU
Mahkeme, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından taraf avukatlarına söz verdi. Açar ailesinin avukatı tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen'in de tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatları ise tek tek söz alarak tahliye talebinde bulundu. Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Hüseyin Emre Gürgen'in ile diğer 4 sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.