Üç kuşak TEKNOFEST’te buluştu

TEKNOFEST Havacılık
, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli
'nde düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları
, kıyasıya mücadele sırasında ortaya çıkan renkli görüntülerin yanı sıra güzel buluşmalara da sahne oldu. Uludağ Üniversitesi
'nin 12 kişilik takımında bulunan ve tasarladıkları aracı kullanan Kağan Çiçekdağ
, yarışlarda güzel bir sürpriz yaşadı. Yarışmaya katılan torunlarını desteklemek için Samsun
'dan Kocaeli'ne gelen Hediye
ve Bayram Çiçekdağ
, torunlarına yarışma alanında ziyarette bulundu. Torununa çok düşkün olan Hediye Çiçekdağ
'ın ısrarı üzerine dede Bayram, baba Mustafa ve anne Aslı Çiçekdağ
, Samsun'dan kilometrelerce yol kat ederek Kocaeli'ndeki yarışları izlemeye ve Kağan'a destek olmaya geldi. Babaannesi, dedesi, anne ve babasını karşısında gören Kağan Çiçekdağ büyük mutluluk yaşadı. Babaannesi ile dedesinin ellerinden öptü.
'GURUR VERİCİ'
Torununa güzel bir sürpriz yaptıklarını söyleyen babaanne Hediye Çiçekdağ, "Çok heyecanlıyım, çocuklarımızın başarısını yerinde görmek istedim. Yaptıkları iş basit değil. El ele vererek araç tasarlıyor ve burada yarışıyorlar. Bu gerçekten gurur verici bir olay. Çok mutluyum. Allah bütün çocuklarımızın başarasını artırsın. Burada yarışan liselileri gördüm. Onlar da en az abileri kadar başarılıydı" dedi.