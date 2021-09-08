Belediye Başkanından sahilde çevre temizliği yapan askerlere teşekkür

10 Ağustos günü yağan yoğun yağmur nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinin bazı ilçelerinde sel felaketi olurken, mal ve can kaybına neden olmuştu. Sel felaketinin ardından AFAD, Kızılay, Askeri personel ve çeşitli belediyeler ile sivil toplum kuruluşları bölgenin yaralarını sermek için 24 saat çalışmaları vatandaşın takdirini topladı.



Selin hasar verdiği ilçelerden Kastamonu'nun Abana ilçesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve asayiş timlerinden oluşan 241 personel Abana'da liman bölgesinden başlayarak, ilçe merkezine kadar olan sahil şeridinde çevre temizliği yaptı.



Abana Belediye Başkanı Yusuf Akgül Belediyenin resmi sosyal medya hesabından askerlerin çevre temizliği yaparken çekilen fotoğrafları ile teşekkür ederken" için bir te Sel sularının Ezine Çayı üzerinden denize ulaştırdığı, dalgaların da sahil şeridimize vurduğu irili ufaklı birçok atık kahramanlarımızın desteğiyle büyük bir titizlikle toplandı.



Sel yaralarının sarılması noktasında büyük desteklerini gördüğümüz kahramanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

2 AY SU FATURALARINDAN MUAF

Ayrıca Abana Belediye Başkanı Akgül su abonelerimizin 2 aylık faturaları belediyemizden diyerek" Belediye olarak yaşadığımız sel felaketinin yaralarının sarılmasına yönelik yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak, sel mağduru olan esnaf ve vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla su abonelerimizden Eylül ve Ekim aylarında geçerli olmak üzere 2 ay su ücreti almayacağız. Ayrıca yine bu iki aylık süreçte 5 TL olan harcamalara katılma payını da abonelerimizden tahsil etmeyeceğiz. Belediye olarak her konuda olduğu gibi bu zor süreçte de vatandaşlarımızın yanındayız ve bugünlerin üstesinden el birliğiyle geleceğiz.