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Giriş Tarihi: 8.9.2021 14:24

Devrek’te kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi tutuklandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Devrek’te kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde izinsiz kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde, Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Balık köyünde bulunan H.D ve R.Ç isimli şahısların bahçesinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 bin 068 gr kubar esrar, 76) kök kenevir bitkisi, 20 gr kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 22 adet av tüfeği fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili C. Savcısının talimatıyla yapılan tahkikat sonucunda hakkında işlem yapılan 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri Adli makamlarca tutuklanarak Beycuma Cezaevine sevk edildiler.

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Devrek’te kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi tutuklandı
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