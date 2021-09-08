Devrek’te kenevir bitkisi yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde, Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Balık köyünde bulunan H.D ve R.Ç isimli şahısların bahçesinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 bin 068 gr kubar esrar, 76) kök kenevir bitkisi, 20 gr kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 22 adet av tüfeği fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili C. Savcısının talimatıyla yapılan tahkikat sonucunda hakkında işlem yapılan 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri Adli makamlarca tutuklanarak Beycuma Cezaevine sevk edildiler.