FETÖ’ye büyük operasyon

İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 44'ü muvazzaf 69 asker ile 145'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 40 il ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 214 kişiden 137'si gözaltına alındı. Gözaltı listesinde bulunan ve henüz yakalanamayan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin, eski askeri okul öğrencisi olan oğlu Faruk Terzi'nin yurt dışına çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. İtirafçı olan Faruk Terzi'nin bir sınıf arkadaşı ise ifadesinde, Faruk Terzi'nin, Semih Terzi'nin oğlu olduğunu sonradan öğrendiğini anlatarak, "Faruk Terzi matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak geçiriliyordu. Ayrıca cep telefonu yakalattırıyordu ama ceza almıyordu. Okul idaresi tarafından da korunuyordu" dedi. Konya
'da Türk Silahlı Kuvvetleri
personeline mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah, 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Trabzon
'da, daha önce meslekten ihraç edilen ve "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru Cemal U.'nun bir evde saklandığını belirleyen polis, düzenlediği operasyonla yakaladı. Zanlı tutuklandı. İstanbul
merkezli 8 ilde FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı
'nda görevli 1 üsteğmen, 1 uzman çavuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 uzman çavuş, Trakya Üniversitesi'nde görevli 1 araştırma görevlisi, Bursa Barosu'na bağlı 1 avukat, 1 öğretmen ve 9 sivil şahsın yer aldığı 15 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. Öte yandan eski Sayıştay denetçisi M.I. ile eşi M.I. Edirne'nin Meriç ilçesi Adasarhanlı köyünde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
SORU HIRSIZLARINA GÖZALTI
ANKARA
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2011 yılı hâkim-savcı sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edilmesi üzerine, sınav sorularını alarak hâkim-savcı olan 20 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 kişinin aralarında bulunduğu 25 FETÖ üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara merkezli 18 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda zanlılardan 12'si gözaltına alınırken, 13 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.