Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten, ders kitabında Atatürk sayfasının yırtılmasına tepki

"ATATÜRK'E VE TÜRK MİLLETİNE YAPILAN BU SAYGISIZLIĞI KINIYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. Bu düşmanca tutum, Atatürk'ün temsil ettiği "yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımına karşı çağdışı bir yaklaşımdır.