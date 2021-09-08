Suya fahiş zammı Cumhur İttifakı durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB) CHP'li yönetimi, meclise 6'ncı kez su zammı talebiyle geldi. Yüzde 39 oranında istenen zam, AK Parti ve MHP gruplarının müdahalesiyle yüzde 15.62 oranında kaldı. İSKİ
'nin zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu
, yaptığı sunumda zam taleplerinin, İstanbul'un artan nüfusunun ve altyapı ihtiyacının artması, akaryakıt ve personel giderlerinin artması gibi nedenlere bağlı olarak değiştiğini belirtti.
Mermutlu'nun sunumunun ardından söz alan AK Parti Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen
, "Bizim teklifimiz Ağustos 2021 enflasyon farkı yüzde 11.1 zamdı, ancak bunu revize ederek yüzde 14.37'lik ilave bir zam teklifinde bulunuyoruz. Bunun mantığı da daha önce CHP grubunun asgari ücret oranında zam yapılması yönündeydi. Onun 8 aylık kısmına denk gelen 14.37 ve alamadığı Aralık 2020 TÜFE
oranı olan 1.25'lik zam farkıyla toplamda yüzde 15.62'lik bir oran olacak" dedi. CHP ve İSKİ yönetiminin yüzde 39'luk zam teklifi, Cumhur İttifakı
'nın oylarıyla reddedildi. Cumhur İttifakı'nın yüzde 15.62'lik teklifi ise oybirliğiyle kabul edildi. CHP ve İYİ Partili üyeler ise muhalefet şerhi koydu.