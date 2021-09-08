Tacizin sonu tecavüze gidecek diye korktum

Erzurum CHP
İl Başkanı Bülent Oğuz
'un, il merkezinde temizlik ve çay işinde çalışan kadını taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Parti içinde üzeri örtbas edilen taciz olayı sonrası evli ve iki çocuk babası Oğuz'un istifasını sunduğu öğrenildi. Ancak CHP Genel Merkezi
'nin sitesinde hâlâ İl Başkanı Oğuz'un isminin yer alması dikkat çekti. Tacize uğrayan kadına SABAH ulaştı. Eşinden ayrı yaşayan iki çocuk annesi kadın, 9 ay boyunca partide çalıştığını belirterek şunları anlattı:
Ben kimseye herhangi bir kumpas kurmadım. Ses kaydını kendimi savunmak için almıştım. Tacizlerin sonunun tecavüze gideceğini düşündüm, korktum. Ses kaydını avukata verdim. 2 hafta önce de suç duyurusunda bulundum.
Beni sigortasız çalıştırdılar. 3 bin 500 lira alıyorum diye gösterdiler, 2 bin lira verdiler. 9 ay boyunca o paramı bile onlar yedi. Hem hakkımı vermediler hem de böyle şeylere maruz kaldım. Bu adam evimin kapısının önüne bile geliyordu. Ben asla susmayacağım. Şerefimle ekmek paramı kazanmak istiyordum. Şu an can güvenliğim yok.
Bakanlıktan bana ulaştılar. Gerekli çalışmaları başlattıklarını söylediler. Şu an çalışmıyorum. Bazı sitelerde bir kadının ağzına CHP bayrağı asmışlar. Susturulan kadın olarak. Ben bunu kabul etmiyorum. Beni kimse susturamayacak. Yargı sürecini bekliyorum. Daha konuşacak çok şeyim var. Hepsini mahkemede anlatacağım. Kadınlar artık susmayacak.