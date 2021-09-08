TBMM Müsilaj komisyonu İzmit Körfez’ini inceledi

Marmara Denizini kirleten ve aylarca kötü görüntülere sahne olan müsilaj için Haziran ayında kurulan meclis araştırma komisyonu ilimize geldi. Komisyon ilk olarak Kullar İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti. Ardından komisyon üyeleri Büyükşehir Belediyesi'nin deniz uçağı ile İzmit Körfezi'ni izledi. Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, arıtma tesisindeki program sonrası komisyon üyelerine skala sistemini de gösterdi.

18 KİŞİLİK ARAŞTIRMA KOMİSYONU

İncelemelere Heyet Başkanı Mustafa Demir, Başkan vekili Mustafa Canbey, Sözcü Jülide İskenderoğlu, Katip Ayşe Sibel Ersoy, Üye Müzeyyen Şevkin, Üye Nevzat Ceylan, Üye Zafer Işık, Üye Emine Gülizar Emecan, Üye Dilşat Canbaz Kaya, Üye Hayrettin Nuhoğlu, Üye Eyüp Özsoy, Üye Ali Şeker, Üye İsmail Emrah Karayel, Üye Selahattin Minsolmaz, Üye İlyas Şeker, Üye Rıdvan Turan, Üye İlhami Özcan Aygün, Üye Çiğdem Koncagül katıldı. Komisyona Kocaeli Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdürü Ünal Bostan eşlik etti.

"10 TESİSİN 8'İ BİYOLOJİK ARITMA YAPIYOR"

Yapılan çalışmalar hakkında komisyon üyelerine bilgi veren İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, "İlimizde 10 tane konvansiyonel arıtma tesisimiz bulunuyor. 8 tanesi ileri biyolojik arıtma. Atık suyun tamamını attıktan sonra alıcı ortamlara deşarj ediyoruz. Şu anda yüzde 65'i ileri biyolojik arıtma. Yüzde 7'si ile alakalı izin belgelerimizi bakanlığa gönderildi. Yıl Sonunda yüzde 72 seviyelerinde ileri biyolojik arıtma seviyesine geleceğiz. Körfez ve Yeniköy Atık Arıtma Tesisi ile ilgili de revizyona ihtiyacımız var. Kapasitelerini iki katına çıkacağız. Onları da ileri biyolojik hale getireceğiz. 12 tane ise küçük yerleşim yerlerine yönelik arıtma tesisi. Bunlar modüler arıtmalar. 6 ay içinde bu küçük arıtma tesislerini de ileri biyolojik seviyeye getireceğiz" dedi.

DETAYLI BİLGİ VERDİ

Kullar Arıtma Tesisi'nin 91 Bin metrekareden oluştuğunu ifade eden Sağlık, "Günlük kapasitesi 144 Bin metreküp arıtma yapabilen bir tesis. Yağışlı anlarda 166 Bin metreküpe kadar çıkabiliyor. İzmit'in doğusu, Kartepe'nin tamamı ve Başiskele'nin yarısının atık suyu buraya geliyor. 6 adet havuza ön arıtmadan geçen suyu azot ve fosfor giderimini de yaparak temiz suya ulaşıyoruz. Günde 17 Bin metreküp arıtma suyunu sanayiciye veriyoruz. Sanayide kullanılan suyun yüzde 35'i geri kazanım suyundan veriliyor. Havuzların üzerine güneş panelleri koyduk. Enerjinin bir kısmı karşılasın diye. Arıtma tesislerinin en büyük çıktılarından biri de çamur. Bu çamuru alıp çamur yakma tesisinde yakıyoruz. Elektrik tesisini de kurarak biyokütle enerji tesisinde elektrik üretiyoruz. Çamurun yüzde 6'sı kül olarak kalıyor" dedi.

"ONLİNE OLARAK GÖREBİLİYORUZ"

Atık arıtma tesisine sanayi atığından çok evsel atığın girdiğini belirten Sağlık, "Sanayi atığı fazla girmez buraya. Sanayi için 42 Evler Arıtma Tesisi var. Kandıra ve Plajyolu tesislerinde yeşil alanlara ve tarımsal alana yönelik sulama yapılıyor. Şu an 8 Milyon metreküpün üstünde suyu sanayiciye verebiliyoruz. Bunu artırabiliriz ama sanayicinin de istemesi lazım. İçme suyuna çok yakın bir iletkenliği var buradan çıkan suyun. Merkezimizde atık su skala sistemimiz var. Online olarak görebiliyoruz. Kocaeli'deki bütün kollektör hatlarını, arıtma merkezlerini, terfi merkezlerini, yağmur suyu hatlarını, dereleri online olarak izliyoruz. 30 sanayi kuruluşunun çıkışını da online olarak izliyoruz. Sanayi kuruluşlarında limit dışı bir deşarj olduğunda otomatik numune alma cihazımız devreye giriyor" dedi.

"ARAŞTIRMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

İSU skala sistemini inceledikten sonra deniz uçağı ile denetim öncesi açıklama yapan TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, ''Müsilajın sebepleriyle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Dün bu vesileyle İstanbul'daydık, İstanbul'da Yeni Kapı Arıtma Tesisini ziyaret ettik. Müsilajı yerinde gözlemleme imkanı elde ettik. Arkadaşlarla birlikte Büyükada yakınlarında dalış yaparak müsilajı gözlemledik. Tekirdağ bölgesinde de gözlemlerimiz oldu. Bugün de erkenden Kocaeli'ye geldik, Kocaeli'de de Kullar İleri Biyolojik Arıtma Tesisini inceledik.

"KOCAELİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Kocaeli bizim açımızdan oldukça önemli çünkü burası bir Körfez. Marmara Denizi'nin yapısı itibariyle hidrodinamik açısından sıkıntısı var. Böylesi bölgelerde sular ileri arıtmadan sonra denize verilebilir. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Kocaeli ve Körfez bu işe erkenden başlamış bu da başarı elde etmemize sebep oldu. Yeterli mi tabii ki değil. Kocaeli'den sonra Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale' ye geçeceğiz. Marmara Denizin'de müsilajın görünmesinin nedenleri var biz o nedenleri bulmaya çalışıyoruz.

"KİRLİLİĞİN 3 NEDENİ"

Aslında bütün bunlar bir sonuç. Konuyla ilgili tüm önemli bilim insanlarını davet ettik. Hedefimiz Marmara'da oluşan müsilajın nedenini bulmak. Bize göre 3 nedeni var birinci küresel ısınma ikinci Marmara'nın jeolojik yapısı hidrodinamiğinin sıkıntısı üçüncüsü de insan kaynaklı kirliliklerdir. Evsel atıklar, endüstriyel atıklar, kötü tarımdan kaynaklı Marmara'ya kirliliğin ulaştığını düşünüyoruz.

"BASİT AMA ETKLİ"

Körfez söz konusu olduğunda da gemilerden kaynaklı bir kirlilik olduğunu düşünüyoruz. Kocaeli belediyemiz iyi bir sistem oluşturmuş. Basit ama etkili bir yöntem olduğunu biliyorum. Kocaeli'nin atık su ve içme su kalitesinin sürekli kontrol edildiği bir sistem var. Avrupa standartlarında ki değere ulaşması için iyi bir çalışma yapılmış. Marmara için dağa çok uzun süre çalışılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı