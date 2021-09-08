Tokat’a şehit ateşi düştü

Suriye
'de, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi
'ndeki Cerablus
kentinde, PKK/PYD'li teröristlerin bir üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu, Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31) şehit oldu. Tokat
'ın Turhal
ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
'nde çalışan Hüseyin Yiğit ile Fatma Yiğit
çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Muammer Yiğit'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin Turhal Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. 8 yıllık uzman çavuş olan Yiğit'in cenazesi, Gaziantep
'teki törenin ardından, uçakla memleketine gönderildi.