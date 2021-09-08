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Giriş Tarihi: 8.9.2021

Tokat’a şehit ateşi düştü

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat’a şehit ateşi düştü
Suriye'de, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'ndeki Cerablus kentinde, PKK/PYD'li teröristlerin bir üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu, Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31) şehit oldu. Tokat'ın Turhal ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde çalışan Hüseyin Yiğit ile Fatma Yiğit çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Muammer Yiğit'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin Turhal Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. 8 yıllık uzman çavuş olan Yiğit'in cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından, uçakla memleketine gönderildi.

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Tokat’a şehit ateşi düştü
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