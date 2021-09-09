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Giriş Tarihi: 9.9.2021 23:14 Son Güncelleme: 9.9.2021 23:24

Annelere ziyaret sürüyor! Binali Yıldırım’ın eşi Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Annelere ziyaret sürüyor! Binali Yıldırım’ın eşi Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili eski Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır il başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Anneleri dinleyen ve bir süre sohbet eden Yıldırım, “Eylemleri 3. Yılına giren anneler inşallah tez elden evlatlarına kavuşurlar, dua ediyor ve istiyorum” dedi.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti tutan annelerin eylemi, 738. Gününe girerken, ailelere ziyaretlerde sürüyor. A

K Parti Genel Başkanvekili eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Yıldırım, ailelerin hikayelerini dinlediğini belirterek, ailelerin arkasında durduklarını ve çocuklarına kavuşmaları için daima destekçileri olduklarını söyledi.

Bir anne olarak annelerin acısını çok iyi hissettiğini belirten Yıldırım, "Burada evlatları için başlattıkları eylemlerinin 3. Yılını geride bırakan annelere Allah kolaylık versin diyorum. Her zaman arkalarındayız onların sesini duymak ve duyurulması tabi ki PKK'ya büyük bir darbedir, onların önünü kesen caydırıcıdır. İnşallah başka anneler ağlamaz, yürekleri yanmasın. Bu annelerinde biran önce evlatlarına kavuşması Allah'a dua ediyor ve istiyorum. İnşallah tez elden evlatlarına kavuşurlar" ifadelerini kullandı.

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Annelere ziyaret sürüyor! Binali Yıldırım’ın eşi Diyarbakır annelerini ziyaret etti
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