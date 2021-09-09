Annelere ziyaret sürüyor! Binali Yıldırım’ın eşi Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti tutan annelerin eylemi, 738. Gününe girerken, ailelere ziyaretlerde sürüyor. A

K Parti Genel Başkanvekili eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Diyarbakır anneleri ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Yıldırım, ailelerin hikayelerini dinlediğini belirterek, ailelerin arkasında durduklarını ve çocuklarına kavuşmaları için daima destekçileri olduklarını söyledi.

Bir anne olarak annelerin acısını çok iyi hissettiğini belirten Yıldırım, "Burada evlatları için başlattıkları eylemlerinin 3. Yılını geride bırakan annelere Allah kolaylık versin diyorum. Her zaman arkalarındayız onların sesini duymak ve duyurulması tabi ki PKK'ya büyük bir darbedir, onların önünü kesen caydırıcıdır. İnşallah başka anneler ağlamaz, yürekleri yanmasın. Bu annelerinde biran önce evlatlarına kavuşması Allah'a dua ediyor ve istiyorum. İnşallah tez elden evlatlarına kavuşurlar" ifadelerini kullandı.