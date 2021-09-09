Gaziler Haftası vesilesiyle İstanbul'da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde şehitleri ve gazileri yad etmek amacıyla anma etkinliği düzenlendi.
"Türkiye Şehitlerini Anıyor" ismiyle düzenlenen etkinliğe Sarıkamış Parsları Yardımlaşma Derneği (SARPAR DER) başkanı Kemal Pursah, Başkan Yardımcısı Özcan Köklü, Dernek Şehit Aileleri ve Gaziler Araştırma Komisyon Başkanı Osman Şimşek ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Albay Erhan Altınok'un konuşmacı olduğu etkinlikte Çanakkale ve Sarıkamış Şehitleri anıldı. Müzenin gezilmesiyle devam eden etkinlik, şehitler anısına okutulan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son buldu.