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Giriş Tarihi: 9.9.2021 11:04

Türkiye şehitlerini anıyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Türkiye şehitlerini anıyor

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği düzenlendi. Albay Erhan Altınok’un konuşma yaptığı etkinliğe Sarıkamış Parsları Yardımlaşma Derneği (SARPAR DER) üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Gaziler Haftası vesilesiyle İstanbul'da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde şehitleri ve gazileri yad etmek amacıyla anma etkinliği düzenlendi.

"Türkiye Şehitlerini Anıyor" ismiyle düzenlenen etkinliğe Sarıkamış Parsları Yardımlaşma Derneği (SARPAR DER) başkanı Kemal Pursah, Başkan Yardımcısı Özcan Köklü, Dernek Şehit Aileleri ve Gaziler Araştırma Komisyon Başkanı Osman Şimşek ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Albay Erhan Altınok'un konuşmacı olduğu etkinlikte Çanakkale ve Sarıkamış Şehitleri anıldı. Müzenin gezilmesiyle devam eden etkinlik, şehitler anısına okutulan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle son buldu.

Etkinliğin ardından konuşan SARPAR DER Başkanı Erhan Altınok "Aziz şehitlerimiz ve kıymetli gazilerimizin bu vatan için ödediği bedelin farkında olmamız gerekiyor. Bu vesileyle düzenlenen etkinlik çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

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Türkiye şehitlerini anıyor
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