Mansur Yavaş ’Nimetten para kazanılmaz’ demişti ama Ankaralılar suya hasret kaldı!





Halil Soysal: En büyük sıkıntımız su. Belenalan barajı köyümüze 2,5 km ama susuz hayat yaşıyoruz. Nallıhan'dan 35 km'den mazot yakarak su getireceklerine baraj burnumuzun dibinde. Ben evim yukarıda olduğu için su çıkmıyor. Günlük 2 saat var ya da yok. Bazen günlerce su akmadığı oluyor. Banyo her zaman olamıyoruz güğümlerde su ısıtıp öyle banyo yapıyoruz.