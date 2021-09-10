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Giriş Tarihi: 10.9.2021 16:31

Başkan Erdoğan'a "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü" verilecek

AA
Başkan Erdoğan’a Küresel Müslüman Kişilik Ödülü verilecek

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesi, 2020 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"nü Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verecek.

Gazetenin editörü Raşid Ebubekir, #MNAwards2020 etiketiyle yaptığı paylaşımda, 2020 yılı "Küresel Müslüman Kişilik Ödül" töreninin 18 Eylül'de ülkenin ticari şehri Lagos'ta düzenleneceğini belirtti.

Erdoğan'ın Türkiye'nin "milli becerilerini ve ekonomisini güçlendirdiğine" işaret eden Ebubekir, "Başkan Erdoğan'ın insani amaçları teşvik ettiği ve küresel alanda Müslümanların haklarının savunulmasına da öncü olduğunu" ifade etti.

Ebubekir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretiminde önemli rol oynayan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye "Küresel Müslüman Sağlık Kişileri", Mesut Özil'e "Küresel Ünlü Müslüman" ödülünün verileceğini aktardı.

Muslim News Nigeria tarafından 2018'den bu yana düzenlenen "Küresel Müslüman Kişilik Ödülüleri"ni Erdoğan geçen yıllarda 3 kez kazanmıştı.

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Başkan Erdoğan'a "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü" verilecek
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