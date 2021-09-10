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Giriş Tarihi: 10.9.2021 18:48

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Arap Ligi'nin Türkiye ile ilgili kararlarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Arap Ligi’nin Türkiye ile ilgili kararlarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Eylül'de düzenlenen toplantısında kabul edilen kararlarda yer alan Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaların tümüyle reddedildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nde Türkiye ile ilgili alınan kararlara sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kimseye faydası olmayan bu tutumlarda ısrar edilmesi, bölgede son dönemde atılan olumlu adımlarla da bağdaşmamaktadır. Nitekim, maksatlı niteliği malum bu kararlara bazı Arap Ligi üyelerinin de karşı çıktığı veya şerh koydukları görülmektedir. Türkiye kararlı ve ilkeli tutumuyla Arap ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlıklarının korunması amacıyla en fazla çaba gösteren ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye'nin, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle uluslararası hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadelenin, Arap Ligi kararlarında eleştiri konusu yapılması kabul edilemez, bir anlam da ifade etmez. Bu itibarla, Arap Ligi'ni, bu tür beyhude yaklaşımlardan kurtulmaya ve Arap halkının huzur, refah ve esenliğine odaklanmaya davet ediyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Arap Ligi'nin Türkiye ile ilgili kararlarına sert tepki
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