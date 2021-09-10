Edremit’teki çirkin skandala AK Parti’den art arda tepkiler

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla CHP Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) bir tören gerçekleştirilmişti. Bu törende çarşafla kapatılan genç bir kızın zincirle bağlanması ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasını gösteren görüntüler tepkiyle karşılanmıştı. Balıkesir Valiliği ise konuyla alakalı olarak soruşturma başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı da Edremit Kaymakamı'nın merkeze çekildiğini duyurmuştu.

"MİLLİ MÜCADELE O ÇARŞAFLI ANALARIMIZIN CEPHEYE TAŞIDIKLARIYLA KAZANILDI"

CHP Edremit Belediyesi organizasyonunda ÇYDD'nin törendeki çirkin gösterisine sosyal medyadan tepkiler ardı ardına geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, Edremit'te yaşanan çirkin temsille ilgili tepkisini gösterenlerden oldu. Usta sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "İşte CHP iktidarında kapalı annelerimize, kardeşlerimize, ablalarımıza yaşatılacak durum tam da budur. Edremit ilçemizin düşman işgalinden kurtuluş günü kutlanıyor fakat hadsizler bilmiyorlar ki Milli Mücadele o çarşaflı analarımızın cepheye taşıdıklarıyla kazanıldı" dedi.

"BU, ARTIK HASTANELERDEKİ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI BİRİMLERİNİN KONUSUDUR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Edremit'teki skandalla ilgili olarak görüntüleri paylaşıp şunları söyledi: "İlerici olmak = Vals yapmak, çarşaflıları zincire vuran piyesler sergilemek vb. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar. Bu kafa artık ne bizlerin ne milletin, bu artık hastanelerdeki ruh ve sinir hastalıkları birimlerinin konusudur. Genel Başkanları başörtüsüne "bir metrekarelik bez parçası" diyenlerin, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde böyle bir gösteriye imza atması bizi şaşırtmadı. Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor."

"SON DERECE HASTALIKLI BİR ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Edremit'teki çirkin skandalla ilgili şunları dile getirdi: "Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde çarşaflı bir kadının zincire vurulması kurgusu son derece hastalıklı bir zihniyetin ürünüdür. Bu milletin dinine, kültürüne, değerlerine, geleneklerine göreneklerine bitmeyen kinleri sürekli açığa çıkıyor. Allah milletimizi bir daha bu zihniyetle imtihan etmesin inşaallah.

"KINIYORUM, ZİHNİYETİNİZ BATSIN. DEĞİŞMEDİNİZ VE ASLA DEĞİŞMEYECEKSİNİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu, sosyal medya hesabından skandal gösteriyle ilgili şunları söyledi: "Edremit Belediyesi tarafından Kurtuluş mücadelemizin sembolü; bizlere şanlı, onurlu bir miras bırakan Anadolu'nun cesur, yiğit, kahraman kadınlarına kıyafetleri üzerinden yapılan saygısızlığı, çirkinliği kınıyorum. Zihniyetiniz batsın. Değişmediniz ve asla değişmeyeceksiniz..."

"NİNELERİMİZ ADINA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir konuyla alakalı tepki vererek, "Türk Kadınına işgalciler dahi zincir vuramadı… AMA CHP'li Edremit Belediyesi organizasyonuyla, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edremit Şubesi maalesef Türk kadınına zincir vurmaya kalktı. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' Ninelerimiz adına takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE ETMEK, ANADOLU KADINININ AZİZ HATIRASINI KORUMAKTIR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, programda yapılan temsili gösteriye tepki göstererek, "İstiklal Harbi'nde, kundağında bebeğini bırakarak cepheye koşan nenelerimizin kıyafetini esaretle bağdaştırmak, saplantılı bir cehaletin ürünüdür. Kendi inanç ve kültürünü aşağılamayı çağdaşlık zanneden bu zihniyetle mücadele etmek, Anadolu kadınının aziz hatırasını korumaktır" dedi.

"CHP'NİN GENETİK KODLARINDA İNSAN HAKLARI, İNANCA SAYGI VE ÖZGÜRLÜK YOKTUR"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Göksu, programdaki temsil için "CHP'li Edremit Belediyesi'nin, kurtuluş mücadelemizin sembolü olan Anadolu Kadınının kıyafeti üzerinden yaptığı bu alçaklığı kınıyorum. Unutmayın ki; CHP'nin genetik kodlarında insan hakları, inanca saygı ve özgürlük yoktur" ifadelerini kullandı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN KARA FATMA'LAR, ŞERİFE BACI'LAR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Kurtuluş Savaşı'nda kendilerine vurulmak istenen zinciri kıran analarımız. İngilizler, Fransızlar o zinciri vuramadı ama onların vatanında, Edremit'te zincirle dalga geçildiler. Hakkınızı helal edin Kara Fatma'lar, Şerife Bacı'lar."

"ANADOLU KADINININ KIYAFETİ ÜZERİNDEN YAPTIĞI BU GÖSTERİYİ KINIYORUM"

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Av. Akın İlhan, Edremit'te yaşanan rezaletle ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak, "CHP'li Edremit belediyesinin istiklal mücadelemizin sembolü olan Anadolu kadının kıyafeti üzerinden yaptığı bu gösteriyi kınıyorum. Kendi inanç ve kültürünü aşağılamayı çağdaşlık zanneden bu zihniyetle mücadele etmek, Anadolu kadının aziz hatırasını korumaktır" dedi.

"CHP DÜN NEYSE BUGÜN DE ODUR"



AK Parti Kaynaşlı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Veysel Şengül ise şu sözlerle tepkisini gösterdi: "CHP dün neyse bugün de odur. CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD'nin düzenlediği programda çarşaflı bir kadının zincire vurulduğu görülüyor... Kaymakam görevden alındı, yetmez.!"

"ASKERLERİMİZİN DİKİM VE YİYECEK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIŞTIR. BUNLARDAN BİHABER CHP NERDEN BİLSİN"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır sosyal medyadan tepkisini gösterenlerden oldu. Çakır, "Her alanda değer üreten Türk kadınımız savaşlarda kahramanca mücadele etmiş, savaşlara katılmanın yanında cephe gerisinde hasta bakıcı ve hemşire olarak, mermi ve cephane taşıyarak, askerlerimizin dikim ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bunlardan bihaber CHP nerden bilsin" dedi.

"İNSAN ONURU, GURURU ANCAK BU ŞEKİLDE AYAKLAR ALTINA ALINABİLİRDİ"

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Birim Başkanı Esra Vural Yıldırım ise tepkisini "İnsan onuru, gururu ancak bu şekilde ayaklar altına alınabilirdi. Kutlama diye nitelendirdiğiniz şey bu ülkenin değer yargılarına hakaretten başka hiçbir şey değil" diyerek gösterdi.