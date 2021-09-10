Eskişehir’de hamileyken koronavirüse yakalanan kadın bebeği İpek’i ilk kez tabletten gördü

'AŞI OLMADIĞIM İÇİN 17 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDIM'

Aşı olmadığı için hastalığı çok ağır geçirdiğini anlatan Duygu Yetgin Akgün, "Koronavirüse karşı aşı gerçekten çok önemli. Aşı olsaydım inanın çok hafif atlatırdım. Ben 17 gün yoğun bakımda kaldım. O acının tarifi yok. Kızımı da hala göremedim. Eşim de üniversitede çalışıyor. Orada 8 kişi birden hasta oldu ve aşılı oldukları için hiçbir şey olmadı. Onlar ağır hasta olmadılar, sadece ben oldum çünkü aşım yoktu. Yürüyemiyorum, nefes alamıyorum. Çok zor bir süreç. İki kere ölümden döndüm. Çok heyecanlıyım. Kızımı doğduğundan beri hiç görmedim. Babası negatif olduğu için o gördü. O çok şanslı. Aşı karşıtı olmasınlar. Aşı çok önemli. Daha iyileşemedim, evde tedavime devam edeceğim. Almadığım ilaç yok. Buradaki doktorlar, hemşireler, çalışanlar beni hayata döndürdüler" diye konuştu.