İstanbul’da toplu ulaşım çöktü! Özel halk otobüslerinin alacakları aylardır ödenmiyor

KABAKTEPE: "OTOBÜS ARIZALARI ÖNCEKİ DÖNEMLERE KIYASLA 6-7 KAT ARTTI"

İstatistik olarak otobüs arızalarının son dönemde daha da arttığına dikkat çeken Kabaktepe, "İETT çatısı altında birleşen Özel Halk Otobüsü sahiplerinin de paraları 3-4 aydır ödenmiyor. Bozulan otobüslerin içinde İETT'nin kendi otobüsleri de var Özel Halk Otobüsleri de var. Hatta ben arkadaşlarıma şunu söyledim; 'Bu makinedir, her zaman bozulur. Lütfen bir istatistik yapın ve bizim dönemle kıyaslayın.' Sonuç olarak baktık ki kabul edilebilir ve tahammül edilebilir sınırın üstünde bir bozulma var. Bizim dönemimizde 1 yaşanmışsa şimdi 6-7 yaşanıyor." bilgisini paylaştı.

KABAKTEPE: "1 MİLYAR TL BAKIM-ONARIM İHALESİ ALAN ŞİRKET NEREDE?"

Otobüslerin bakım ve onarımı için İBB'nin 1 milyar TL'yi aşkın ihale verdiğini hatırlatan Kabaktepe, "Otobüslerin yolda kalmasının yanı sıra klimaların çalışması gibi araç içi sistemlerin bakım ve onarımında da ilgisizlik var. Ama İBB, otobüslerin bakım ve onarımı için 1 milyar TL'nin üzerinde ihale yaptı. Üstelik bu ihaleyi alan şirket, CHP'li bir ismin de yer aldığı bir şirketmiş. O halde bu şirket ne yapıyor? Yeni otobüs alınması için yapılmamış bu ihale. Bakım ve onarım yapılması için yapılmış. O zaman yapsın işini." diye konuştu.