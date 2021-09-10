Son dakika: Genelge yayımlandı! Gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerine karşı teyakkuz

Göç hareketlerinin, birlikte meydana gelmesi muhtemel olumsuz etkilerin bertarafı adına idareler üzerinde yoğun bir iş yükü oluşturduğu bildirilen genelgede, artan düzensiz göç hareketliliği dikkate alınarak, ülkenin bu durumdan gerek hedef gerekse transit ülke olarak olumsuz etkilenmemesini teminen, ilgili gümrük kapılarında tüm önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Genelgede, bu doğrultuda teknik cihaz, bilgi sistemleri ve insan kaynağından azami ölçüde faydalanılması gerektiğine işaret edildi.

GÜMRÜK KAPILARINDA ALINACAK ÖNLEMLER BELİRLENDİ

Genelgede gümrük kapılarında alınması gereken önlemler de sıralandı. Buna göre, tüm gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerinin titizlikle incelenerek tedbirlerin artırılması, görevli tüm personelin teyakkuzda olması sağlanacak.