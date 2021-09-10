Son dakika haberleri | Okullarda PCR testi nasıl olacak? Bakan Koca detayları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Fahrettin Koca, "PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." dedi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:
VELİLERİN ONAYLARI İSTENECEK
"Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak."
Bakan Koca dün yaptığı açıklamada da uygulama ile ilgili "Pazartesi gününden itibaren, illerimizde bazı okullarda ayrıca öğrencileri de taramak istiyoruz. Bunu da buradan söylemek istiyorum." demişti.