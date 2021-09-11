Bakan Koca’dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin iki kahraman evladı bugün şehit düştü. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki görevlerinin akabinde uğradıkları hain saldırıda şehit olan Ramazan Demir ile Mücahit Sınırtepe kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Acımız büyük." ifadelerini kullandı.