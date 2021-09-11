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Giriş Tarihi: 11.9.2021 21:36 Son Güncelleme: 11.9.2021 21:38

Bakan Koca'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Bakan Koca’dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uğradıkları hain saldırıda şehit olan iki askerimiz için başsağlığı diledi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin iki kahraman evladı bugün şehit düştü. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki görevlerinin akabinde uğradıkları hain saldırıda şehit olan Ramazan Demir ile Mücahit Sınırtepe kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Acımız büyük." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
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