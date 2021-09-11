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Giriş Tarihi: 11.9.2021 13:16

İdlip şehitleri memleketlerine uğurlandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
İdlip şehitleri memleketlerine uğurlandı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe içinde uğurlama töreni düzenlendi.

Hatay Havaalanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Şehitlerin özgeçmişlerinin okundu. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından edilen duaların ardından, şehitlerin Türk Bayrağına sarılı naaşları defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Şehit Demir'in Türk naaşı Kahramanmaraş'a, Sınırtepe'nin naaşı ise Kayseri'ye gönderildi.

Törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6. Kolordu ve MÖGK Komutanı Korgeneral Metin Korel, Garnizon Komutan Vekili Tayfun Çağan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, J. Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Recep Cansu, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ve askeri erkân katıldı.

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İdlip şehitleri memleketlerine uğurlandı
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