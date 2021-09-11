İrem’i hayattan alan ölüm zinciri

Hayatının baharında yaşamını yitiren İrem Sünger (15), Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin yüksek puan alarak kazandıkları Ankara'daki Gazi Anadolu Lisesi'nde öğrenim görüyordu. Okulun açılmasının henüz 4'üncü gününde ikinci bir servise yetişme çabası içindeki servisten inmiş, güvenliği bile olmayan ve halen inşaat çalışmalarının sürdüğü okulda sınıfta fenalaşmış, okul idaresi tarafından çağrılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ama İrem artık yaşamıyordu. Acıların en büyüğünü, evlat acısını yaşayan İrem'in babası Ali Sünger, SABAH'a yaptığı açıklamada kızının 06.30'da çok erken saatte alındığını belirterek, "3 gündür uğraşıyordum, erken alınıyor diye. 07.00'de okulda oluyordu. Ders 08.00'de başlıyordu. İkinci bir servis yapıyormuş sanırım. 07.20'de bana haber geldi. Kalp krizi vefat etti" diye tepki göstermişti. Olayın ardından servisçilerin ikinci bir servise yetişme çabası ile hız yaptıkları iddia edilmişti. İşte İrem Sünger'i hayattan alan ölüm zinciri ile ilgili detaylar:



Ecel, İrem'i okulda yakaladı. Kalp hastasıydı, yorgunluğa ve yoğunluğa karşı dikkatli olması gerekiyordu, hele ki kendisini heyecanlandıran olaylara karşı dikkatli olmalıydı.



Okul, Beştepe'den Beytepe'ye taşınmıştı. Mesafe uzaktı, ailesi servisle göndermeye karar verdi. Ancak okul yönetiminin derslerin çok erken saatte yani 08.00'de başlamasındaki ısrarı ve servisçilerin ikinci bir servise yetişme çabası, İrem gibi onlarca servis öğrencisinin 06.30-07.00 arasında evlerinden alınmasını gerektiriyordu.



Veliler ısrarla ders başlangıç saatinin daha geç bir saate alınmasını istedi. Ama velilerin çırpınışları sonuçsuz kaldı.



Sonunda olan oldu, kalp hastası İrem bir koltuktan öbür koltuğa savrulduğu okula yetişme çabası içindeki servisten okula bırakıldıktan hemen sonra rahatsızlandı. Kimi duyumlara göre İrem'in rahatsızlığı serviste başlamıştı. Velilerin tepkileri nedeniyle 10. sınıfların ilk grubundaki velilere paylaşımı kapatan Okul Aile Birliği, sabah erken saatlerde yaptığı duyuruda İrem'in "sınıfta" rahatsızlandığını duyurdu. "İrem sınıfta öldü" açıklaması, aslında göz göre göre gelen ölümde ihmal zincirinin ipuçlarını veriyordu.

SOSYAL MEDYA PATLADI

İrem'in ölümünün SABAH'ta yer alması ve ölümü ile ilgili iddiaların ortaya konulmasının ardından sosyal medya patlaması yaşandı. İşte bazı velilerin tepkileri:



A.Ö.: Servis, öğrencileri evlerinden çok erken alıp saat 07.00 civarlarında okula bırakıyor. Bu saatte okulda zaten bir güvenlik personeli yok. Görevli öğretmen varsa da giriş kapısında olmuyor. Öğrenciler 08.00'de baslayan okula 07.00'de gelip görevlinin bile olmadiği boş binaya giriyor Ayrıca okul eski binasından 20 km uzağa taşınmışken derslerin başlaması icin saatin 08.00 olarak belirlenmesi de hatalı.



P.D.: Kızım tam evin önünden alınıp evin önüne bırakılmıyor. Oğlum tam gün başka bir okula gidiyor onun dersleri 09.00'da başlıyor. Gazi Anadolu da neredeyse tam gün ama 08.00'de dersler başlıyor üstelik Ankara'nın merkeze en uzak okulu, mesafe çok uzun. Erken saatte derslerin başlamasına karşıyım.