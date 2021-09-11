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Giriş Tarihi: 11.9.2021 13:06

Kayseri'ye şehit ateşi düştü! Şehidin paylaşımı yürekleri dağladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’ye şehit ateşi düştü! Şehidin paylaşımı yürekleri dağladı

Suriye'nin İdlib kentinde hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin Kayseri'deki baba evine acı haberi ulaştı. Şehit Mücahit Sınırtepi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allahım sen bize şehitliği nasip et" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib kentinde yürüttüğü arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mücahit Sınırtepe' şehit düştü.

Sınırtepe'nin şahadet haberi askeri yetkililer tarafından Kayseri'deki ailesine verildi. Şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Mücahit Sınırtepe'nin naaşı askeri uçakla Kayseri'ye getirildi.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda törenle karşılanan şehidin naaşı Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakın zamanda dünya evine giren Şehit Mücahit Sınırtepe'nin sosyal hesabından Türk bayrağı ile poz vererek "Allahım sen bize şehitliği nasip et" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Şehit Mücahit Sınırtepe', Kayseri'de öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Kayseri'ye şehit ateşi düştü! Şehidin paylaşımı yürekleri dağladı
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