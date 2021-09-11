Komşu, tarihi camiyi yıkmaya çalışıyor

İmzaladığı anlaşmaların arkasında durmamayı huy haline getiren Yunanistan
, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
'nin (AİHM) kararlarını görmezden gelerek Batı Trakya
Türklerinin haklarına karşı faaliyetlerini sürdürüyor. Batı Trakya'da yaşayan Türk çocuklarının eğitim haklarını elinden almak için okulları bir bir kapatan Atina yönetimi, bölgede bulunan tarihi miras niteliğindeki camilerin de yok olması için elinden geleni yapıyor. Batı Trakya Türkleri, İskeçe
'de Avdira (Bulustra) Belediyesi'ndeki Hemitli Camii'nin şehir ve bölge planlaması bahane edilerek büyük bir kısmının yok edilmemesi için mücadele veriyor.
Uzun yıllar kullanılamayan ve tadilat izni verilmediği için harabeye dönen tarihi Hemitli Camii için Batı Trakyalı Türkler ve seçilen İskeçe Müftülüğü'nün yoğun emekleri ile inşaat izni çıkarıldı. Tarihi miras niteliğindeki caminin çatısı temizlendi, duvarları tamir edildi. Bu esnada Yunanistan hükümeti tarafından atanan ve bölgede yaşayan Müslümanlar için bir karşılığı bulunmayan dönemin tayinli İskeçe müftüsü, caminin onarılmasını şikâyet ederek tadilatı durdurttu. O günden bu yana gerekli izinler olmasına rağmen tadilatı engellenen cami bu kez de Avdira Belediyesi'nin şehir ve bölge planlaması gerekçe gösterilerek ortadan kaldırılmak isteniyor. Belediyenin yapmayı planladığı yol projesi hayata geçerse Hemitli Camii'nin büyük bir kısmı yok olacak.
Avdira Belediye Meclisi'ndeki Azınlık Belediye Meclis ve Yerel Meclis üyeleri, konuyu Belediye Meclis gündemine taşımak için çabalıyor ancak Başkan Tsitiridis görmezden geliyor. Azınlık temsilcileri ve muhalefet parti liderleri yapılan son iki toplantıya katılmayıp tepkilerini gösteriyor. İktidar partisi haricinde muhalefette yer alan temsilciler, tarihi cami ile ilgili çözüm arayışına girmelerine rağmen belediye başkanı konunun tartışmaya dahi açılmamasında ısrar ediyor.