Pandemide okula uyum zaman alacak! Veliler sabırlı olmalı

Veliler çocuklarının özellikle bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlere tam anlamıyla veda edememesinden şikayet ediyor. Uzmanlar bu dönemde okula uyumda zorlanmanın normal bir durum olabileceğini belirterek velilere şu önerilerde bulundu:

SABIRLI OLUN: Ebeveynler çocukların hafta sonu veya kısa bir tatil sonrasında bile okula uyumda zorlanabildiğini unutmamalı ve bu geçiş sürecinde çocuğa destekleyici cümlelerle yardımcı olmalı. Okulu ve arkadaşlarını ne kadar özleseler de okulun ilk birkaç heyecanlı gününden sonra bu düzeni sürdürmek bir süreliğine çocuklar için zorlayıcı olabilir. Veliler sabırlı olmalı.



OKULLA İŞBİRLİĞİ: Onu endişelendiren şeylerin neler olduğunu sorun ve endişelerini önemsediğinizi hissettirin. Bu duyguların normal olduğunu açıklayın, duygularını paylaşmak istediği her zaman onu dinleyeceğinizi hatırlatın. Öğretmeninden veya okuldaki rehberlik biriminden destek alarak iş birliği içinde bu süreci daha sağlıklı atlatabilirsiniz.



UYKU DÜZENİNİN ÖNEMİ: Uzun süredir evde olan çocuklar için tatil döneminden yüz yüze eğitim sürecine geçmek uyku düzeni açısından zorlu bir dönem olabilir. O nedenle okulun ilk gününden önce uyku düzeninizi oluşturun. Her zamanki yatış saatinden 1 saat erken diş fırçalama, pijama giyme, yatağa girme gibi uyku rutinlerinize başlamanız uykuya kolay geçiş için çocuğunuzu hazırlayacaktır.



OKUL HAYATINI ANLATIN: Çocuğunuzun ilk okul deneyimi ise okulun nasıl bir yer olduğunu, arkadaşları olacağını ve neler yapacaklarını, öğretmeninin ona nasıl destek olacağını anlatacağınız bir konuşma yaparak onu mutlaka hazırlamalısınız. Bir problem olduğunda kimlere ulaşması gerektiğini ve siz okulda olmasanız bile ona destek olacağınızı anlatmalısınız. Çocuğunuz pandemi dönemi öncesinde de okula gidiyorsa onunla okula hazırlık amaçlı yaptığınız sohbetlerinizde mutlaka yeni düzenin farklı olduğunu vurgulamanız, pandemi sürecinde okulda nelerin farklı olacağını kısaca anlatmanız faydalı olacaktır.



RAHATLATICI KONUŞMALAR YAPIN: Ebeveynlerin, çocukların okula başladığı dönemde iş yerlerine dönmeyecek olmaları çocukların zihninde ‫"Virüs var, onlar evden çalışmaya devam ederken ben neden okula gidiyorum?" gibi sorulara ve okula gitmek istememelerine neden olabilir. Evden çalışmaya devam edecek olan anne ve babalar çocuklarına mutlaka bu konuda açıklamalar yapmalı ve onları rahatlatmalılar

OKUL DÖNÜŞÜ SOHBETİ: Çocuklar endişelerini öğretmeni veya arkadaşları ile daha kolay paylaşabilir. Ebeveynler her okul gününden sonra çocukları ile kısa süreli olmak şartıyla günü değerlendirdikleri keyifli bir sohbet organize edebilir, duygularını, onu üzecek veya endişelendirecek bir durumun olup olmadığını sorabilirler.