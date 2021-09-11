Teleferik yalan oldu! Şentepe teleferiği bu kez halat bekleyecek

Toplu taşıma araçları hizmete alınmasına rağmen teleferik hattı yaklaşık 540 gündür bir türlü hizmete sokulamıyor.



Başkentliler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 1,5 yıldır seferleri durdurulan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesini istiyor. Şentepe semtinde oturan vatandaşların kent merkezine ulaşımı noktasında ilk tercihleri olan Batıkent-Kızılay metrosu arasında ring görevi gören teleferik hattının, 1,5 yıldır kapalı olması nedeniyle alternatif olarak diğer toplu taşıma araçları kullanılıyor.

EGO, '30 AĞUSTOS ÖNCESİ AÇILACAK' DEMİŞTİ



EGO Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin son açıklaması şöyleydi: "Uzmanın, Fransa'nın pandemi kapsamında ülkemiz için uyguladığı kurallar nedeniyle 2 Ağustos 2021 için izin alabildiği ve 3 Ağustos 2021'de iş başı yapacağı tarafımıza bildirilmiştir. Uzman tarafından yapılacak, inceleme, analiz ve test işlemleri sonucunda halatın kullanılabilirliğinin onaylanması halinde tüm işlemler 10 günde tamamlanacak ve 1 yıl garantili olacaktır. Bu takdirde teleferik hattının 30 Ağustos öncesi açılması planlanmaktadır."





FRANSIZ RAPOR GELDİ, 3 BİN METRE HALAT ALINACAK



Teleferik halatlarının sağlamlığını incelemek üzere 3 Ağustos'ta Fransa'dan gelen uzman, çalışmalarını 6 Ağustos'ta tamamladı. EGO tarafından yurt dışından 3 bin metrelik halat alımı için hazırlıkları başlatılan ihalenin, 4 ay içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Halatın temini ve montajının ardından teleferik hattının seferlere başlayacağı öğrenildi.

"TELEFERİĞİN ÇALIŞMAMASI İŞ BİLMEMEZLİKTEN KAYNAKLANIYOR"



Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal da vatandaşa yaşatılan mağduriyete tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Fatih Ünal şunları kaydetti: "Yenimahalle Teleferik Hattı çok güzel bir projeydi. Ankaralılar'ın ulaşım için kullanması haricinde çoğu defa turistik olarak da kullanıldığına şahidiz. Ancak Mansur Yavaş işbaşına geldikten sonra her hizmet gibi teleferik de istikrarlı şekilde çalışamaz hale geldi. Bunun nedeni yeni gelen kadroların iş bilmemezliğinden kaynaklanıyor. Buna rağmen eskiden kötüymüş diyerek AK Parti döneminde gayet güzel çalışan bir hizmeti karalama yolunu tercih ediyorlar. Teleferik hatları düzenli bakım gerektirir. Eğer düzenli bakım yapmazsanız yeterli verimi alamazsınız. Ve daha çok deforme olan malzemeleri tümden değiştirmek durumunda kalırsınız. Maalesef düzenli bir bakım yapılmamış olmasından kaynaklı böyle bir olay ile karşı karşıyayız. Yenimahalle Teleferiği, Şentepe bölgesini metroya ve merkeze taşıyordu. Çalışmamasından kaynaklı hemşehrilerimiz çok mağdur durumda. Hatta birkaç eylem de yaptılar seslerini duyurmak için. Hemşehrilerimizin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini bekliyoruz."