Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu verileri günlük düzende Bakan Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla duyuruluyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile ilgili bilgiler öğrenilmek istenerek 12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aranıyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Eylül korona tablosu verileri Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Bakan Koca Twitter hesabından açıklanan güncel korona tablosu verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 21 bin 352
VEFAT SAYISI: 243
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616
VAKA SAYISI: 22 bin 923
VEFAT SAYISI: 259
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144
VAKA SAYISI: 23 bin 562
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 083
VAKA SAYISI: 23 bin 846
VEFAT SAYISI: 257
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 322
VAKA SAYISI: 23 bin 914
VEFAT SAYISI: 262
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 103
VAKA SAYISI: 23 bin 638
VEFAT SAYISI: 274
İYİLEŞEN SAYISI: 34 bin 402
VAKA SAYISI: 20 bin 962
VEFAT SAYISI: 271
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 327
VAKA SAYISI: 19 bin 391
VEFAT SAYISI: 269
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 289