28 Şubatçı generallerin rütbeleri söküldü

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı
'na yazı gönderdi. Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi.
Genelkurmay Personel Başkanlığı
, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı TSK Personel Kanunu
'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı. Emekli orgeneraller Çevik Bir
, Çetin Doğan
, Fevzi Türkeri
, Ahmet Çörekçi
, İlhan Kılıç
, emekli korgeneraller Çetin Saner
, Yıldırım Türker
, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'in rütbesi söküldü.
Dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesinin sökülmesine ilişkin yazı da İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Genelkurmay rütbelerin sökülmesine ilişkin idari işlemin, sanıklar hakkındaki mahkûmiyet kararına istinaden yapıldığını belirtti. 28 Şubat süreci, Necmettin Erbakan'ın başbakan,
Tansu Çiller'in başbakan yardımcısı olduğu koalisyon hükümetinin 'irtica' bahanesiyle 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan MGK sonrası darbe tedhitleriyle düşürülmesine kadarki yaşananları kapsıyor. Başörtülü öğrencilerin polis zoruyla okula alınmadığı, tankların yollara çıkarıldığı bu süreç postmodern darbe olarak hafızalara kazındı.