41 yıl önce demokrasiye pranga taktılar

Türkİye tarihinde TSK'nın 27 Mayıs
ve 12 Mart'tan sonra yönetime üçüncü açık müdahalesi olan 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. 12 Eylül darbesinde, Süleyman Demirel
'in Başbakan olduğu hükümet görevden alındı, TBMM lağvedildi. 9 yıllık karanlık dönemde binlerce gözaltı, yargılama, idam ve vatandaşlıktan çıkarma cezası verildi. Darbenin gece 03.00'te ilanından 2.5 saat sonra Süleyman Demirel, Bülent Ecevit
ve Necmettin Erbakan
'a darbeci Genelkurmay Başkanı Kenan Evren
tarafından birer tebliğ gönderildi. AK Parti iktidarının teklifiyle 12 Eylül 2010'da yapılan referandumla, darbecilere yargılama yolu açıldı. Darbenin gece 03.00'te ilanından sonra aynı gün sabah saat 05.30'da Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a darbeci Genelkurmay Başkanı Kenan Evren tarafından birer tebliğ gönderildi.
650 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Evren öncülüğünde, emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirilen darbede 650 bin kişi gözaltına alındı. 7 bin kişi için idam cezası istendi ve 517 kişiye idam cezası verildi. Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı. İdamları istenen 259 kişinin dosyası TBMM'ye gönderildi. 71 bin kişi Türk Ceza Kanunu
'nun 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı, 98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 31 yıl sonra başlatılan soruşturmayla açılan 12 Eylül davasıyla Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya
, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şahinkaya'nın, Evren'den iki ay sonra, 90 yaşında ölmesiyle Yargıtay aşamasındaki dava düştü.