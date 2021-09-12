Allah’ım bana şehadeti nasip eyle

Suriye
'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde, intikal sırasında teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuşlar Ramazan Demir ve Mücahit Sınırtepe için tören düzenlendi. Uzman Çavuş Ramazan Demir için, memleketi Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde önce baba evinde helallik alındı. Bu sırada baba Duran ve anne Durkadın Demir ile kardeşleri Mehmet, Mehmet Ali, Bekir, Ayşe, Teslime ve Fatma Demir, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
ASKER KARDEŞİ UĞURLADI
Şehit Demir için Türkoğlu Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törene, il protokolünün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
ve Dünya Etnospor Konfederasyonu
Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan
da katıldı. Şehidin Hatay
'da asker olan kardeşi Mehmet Ali Demir ise törene askeri kamuflajıyla geldi. Şehit Uzman Çavuş, İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, 2 ay önce Sevinç Oğuz Sınırtepe
ile dünyaevine girmişti. Kayseri
'deki törende, eşinin parkasını giyen Sevinç Oğuz Sınırtepe, "Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum" diyerek şehidin tabutuna sarıldı. Sınırtepe, ikindi namazı müteakip düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit Sınırtepe'nin sosyal hesabından Türk bayrağı ile poz vererek "Allah'ım sen bize şehitliği nasip et" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki şehidin ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileğinde bulundu. Öte yandan aynı saldırıda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı da tedavi gördüğü hastanede dün akşam şehit oldu.
BAKAN AKAR: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Mehmetçiğe yapılan hain saldırının hemen ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile birlikte Hatay'a geldi. Sınır birliklerini denetleyen ve son durum hakkında bilgi alan Bakan Akar, burada da komutanlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Akar, İdlib'te teröristlerin hain saldırısına ilişkin, "Haince alçakça bir saldırı sonucu arkadaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Ocak ayından itibaren 1926 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız sürecek" dedi.
Ali ALTUNTAŞ- Mehmet BONCUK-İrem Nur SONGURFatma GÖKSU
/SABAH Yaser ÇAPAROĞLU
/SABAH