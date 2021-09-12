Konya’ya şehit ateşi düştü

Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin acı haberi askeri ve sivil erkan tarafından Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesinde yaşayan babaannesi Döndü ve kardeşlerine verildi. Annesi Mesude ve babası Metin Erdem'in rahmetli olduğu öğrenilen şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. 1 yıldır görevde olduğu öğrenilen şehidin bekar olduğu belirtildi.