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Giriş Tarihi: 12.9.2021 12:16 Son Güncelleme: 12.9.2021 12:20

Konya’ya şehit ateşi düştü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü üyelerince açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Sürdürülen Pençe-Şimşek Harekatı bölgesindeki 2137 rakımlı tepeye bölücü terör örgütü üyelerince açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem yaralandı.

Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin acı haberi askeri ve sivil erkan tarafından Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesinde yaşayan babaannesi Döndü ve kardeşlerine verildi. Annesi Mesude ve babası Metin Erdem'in rahmetli olduğu öğrenilen şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. 1 yıldır görevde olduğu öğrenilen şehidin bekar olduğu belirtildi.

Şehidin cenazesi bugün Şırnak'tan Konya'ya getirileceği, yarın öğle namazına müteakip Akşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Konya’ya şehit ateşi düştü
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