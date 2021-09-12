Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Cumhuriyet ve Halk TV’yi yalanladı

Cumhuriyet Gazetesi, Tuzla Belediyesi'nin parkları ücrete tabi tutacağı yönünde bir haberi gazetenin birinci sayfasından duyurdu. Gazete haberde, "AKP'li Tuzla Belediyesi atıl park alanlarını kamuya kazandırmak yerine özele açıyor" ifadelerini kullandı. HALK TV de Cumhuriyet Gazetesi'nden haberi alıntılayarak paylaştı.





YALAN OLDUĞU KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI



CHP'li meclis üyesi Ülkü Sakalar'ın açıklamalarının yer aldığı haberlerde Sakalar şu iddialarda bulundu: "Parklar özel işletmeye açılamaz. Bu ihaleyle park alanlarına kafe, restoran ya da halı saha yapılmasının önü açıldı. Çocukların park alanı ücretli hale gelecek. Birileri çocukların park alanından para kazanacak." Sakalar'ın bu iddialarının yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

"PARKLARIN ÜCRETLİ OLACAĞI GİBİ KOMİK İDDİALAR İNSANLARIN AKLIYLA DALGA GEÇMEKTİR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, HALK TV'nin Cumhuriyet'ten alıntıladığı haberi paylaşarak açıklamalarda bulundu. Yazıcı haberi yalanlayarak "Tuzla'daki parklarımız kesinlikle kamuya açık olacaktır. Parkların ücretli olacağı gibi komik iddialar insanların aklıyla dalga geçmektir. Parklara; Ataşehir'de, Beşiktaş'ta örneklerini gördüğünüz gibi kafe ve restoran benzeri işletmeler kesinlikle yapılmayacaktır. Bilgilerinize" ifadelerini kullandı.