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Giriş Tarihi: 13.9.2021 21:23 Son Güncelleme: 13.9.2021 21:46

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Lafarge' tepkisi: İnsanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Lafarge’ tepkisi: İnsanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir

Fransız Lafarge firmasının terör örgütü DEAŞ'a verdiği destek ortaya çıkarken, konu dünya kamuoyunun tepkisini çekmişti. Bugün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısından sonra konuşan Sözcü Ömer Çelik de bu duruma tepki gösterdi. Çelik, "Yeni bir şey çıktı. Fransız Lafarge, Fransa Gizli Servisi'nin bilgisi dahilinde DEAŞ'ı desteklemiş. Bu insanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir. Fransız yargısı da Lafarge firmasının yargılanması için karar aldı. Yargıtayın aldığı karar, terörün finansmanı olduğunu onaylayan bir karardır." dedi.

Geçen haftalarda ortaya çıkan belgelerde, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiği ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne sermişti.

ÖMER ÇELİK'TEN LAFARGE TEPKİSİ

Fransız firmasının DEAŞ'a verdiği bu detek dünya kamuoyunun tepkisini çekerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısında konuyla iglili olarak gelen bir soruya yanıt verdi ve terör örgütünün desteklenmesine tepki gösterdi.

"LAFARGE, FRANSA GİZLİ SERVİSİ'NİN BİLGİSİ DAHİLİNDE DEAŞ'I DESTEKLEMİŞ"

Çelik, "PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye verilen destek konusunda eleştirilerimizi dile getirdik. Afganistan'da kazanan terör oldu. Suriye yeni bir Afganistan olmasın diye sürekli uyarıyoruz. Yeni bir şey çıktı. Fransız Lafarge firması, Fransa Gizli Servisi'nin bilgisi dahilinde DEAŞ'ı desteklemiş." ifadelerini kullandı.

"BU İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA BİR ÖRNEKTİR"

Açıklamalarına devam eden Çelik, "Bu insanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir. Fransız yargısı da Lafarge firmasının yargılanması için karar aldı. Yargıtayın aldığı karar, terörün finansmanı olduğunu onaylayan bir karardır." dedi.

"KENDİ YAPTIKLARINI TÜRKİYE'YE İFTİRA ATIYORMUŞ"

Geçmiş dönemde Türkiye'nin operasyonları sırasında en çok ses çıkaran ülkelerden biri Fransa olurken, Çelik konuyla ilgili olarak, "Görüyoruz ki onlarla bağlantılı kurumlar ortaya çıkıyor. Türkiye hakkında söyledikleri yalanların da başka bir ifadesi bu. Meğerse kendi yaptıklarını Türkiye'ye iftira atıyormuş." şeklinde konuştu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Lafarge' tepkisi: İnsanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir
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