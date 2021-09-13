AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Lafarge’ tepkisi: İnsanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir

"KENDİ YAPTIKLARINI TÜRKİYE'YE İFTİRA ATIYORMUŞ"

Geçmiş dönemde Türkiye'nin operasyonları sırasında en çok ses çıkaran ülkelerden biri Fransa olurken, Çelik konuyla ilgili olarak, "Görüyoruz ki onlarla bağlantılı kurumlar ortaya çıkıyor. Türkiye hakkında söyledikleri yalanların da başka bir ifadesi bu. Meğerse kendi yaptıklarını Türkiye'ye iftira atıyormuş." şeklinde konuştu.