AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Lafarge’ tepkisi: İnsanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir

ÖMER ÇELİK'TEN LAFARGE TEPKİSİ
Fransız firmasının DEAŞ'a verdiği bu detek dünya kamuoyunun tepkisini çekerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısında konuyla iglili olarak gelen bir soruya yanıt verdi ve terör örgütünün desteklenmesine tepki gösterdi.
"LAFARGE, FRANSA GİZLİ SERVİSİ'NİN BİLGİSİ DAHİLİNDE DEAŞ'I DESTEKLEMİŞ"
Çelik, "PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye verilen destek konusunda eleştirilerimizi dile getirdik. Afganistan'da kazanan terör oldu. Suriye yeni bir Afganistan olmasın diye sürekli uyarıyoruz. Yeni bir şey çıktı. Fransız Lafarge firması, Fransa Gizli Servisi'nin bilgisi dahilinde DEAŞ'ı desteklemiş." ifadelerini kullandı.
"BU İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA BİR ÖRNEKTİR"
Açıklamalarına devam eden Çelik, "Bu insanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir. Fransız yargısı da Lafarge firmasının yargılanması için karar aldı. Yargıtayın aldığı karar, terörün finansmanı olduğunu onaylayan bir karardır." dedi.
"KENDİ YAPTIKLARINI TÜRKİYE'YE İFTİRA ATIYORMUŞ"
Geçmiş dönemde Türkiye'nin operasyonları sırasında en çok ses çıkaran ülkelerden biri Fransa olurken, Çelik konuyla ilgili olarak, "Görüyoruz ki onlarla bağlantılı kurumlar ortaya çıkıyor. Türkiye hakkında söyledikleri yalanların da başka bir ifadesi bu. Meğerse kendi yaptıklarını Türkiye'ye iftira atıyormuş." şeklinde konuştu.