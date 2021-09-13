CHP’li eski ilçe başkanına ihraç

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda İzmir'den 3 dosya gündeme alınarak, karara bağlandı. YDK, CHP İzmir İl Disiplin Kurulu tarafından hakkında kınama cezası verilen Buca İlçe eski Başkanı Kasım Akdağ için kesin ihraç kararı verdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

DEMİREL DE İHRAÇ EDİLDİ

YDK, Gaziemir Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zengiobuz Derinsu hakkında il verilen uyarı cezasını onadı, İl disiplin kurulunun haziran ayında uyarı cezası verdiği, Dikili eski il genel meclis üyesi Ali Demirel de YDK kararı ile partiden kesin ihraç cezasına çarptırıldı.



Gaziemir Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zengiobuz Derinsu

KINAMA CEZASI VERMİŞTİ

CHP İzmir İl Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta toplanarak CHP Eski Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ'ın dosyasını görüşmüştü. Yapılan toplantıda İl Disiplin Kurulu, Buca eski İlçe Başkanı Kasım Akdağ'a kınama cezası verme kararı almıştı. Akdağ iddiaları kesin bir dille yalanlasa da Akdağ'ın banka hesaplarındaki bazı işlemler nedeniyle disipline sevk edildiği öne sürülmüştü.