Kızıltepe’de 9 mahallede daha karantina kararı alındı

Kızıltepe ilçe hıfzıssıhha kurulu, Halk Sağlığının Korunması ve başta COVID-19 olarak bulaşıcı hastalıkların yayılmasının engellenmesi amacı ile; ilçe kırsalında yer alan 9 mahallede 10 gün süre ile karantina uygulanması kararı aldı.



İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam başkanlığında gerçekleştirilen ilçe hıfzıssıhha kurulu olağanüstü toplantısında Gurs vadisinde yer alan 9 Kırsal mahallede (köyde) 10 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verildi.



ilçe hıfzıssıhha kurulunca alınan karara göre, Halk Sağlığının Korunması ve başta COVID-19 olarak bulaşıcı hastalıkların yayılmasının engellenmesi amacı ile İlçeye bağlı Yüceli, Yedikardeş, Erdem, Soğanlı, Uluköy, Ayaz, Tuzla, Alipaşa ve Karaman Mahallelerinde Toplumsal bağışıklığın yeterli seviyede olmaması ve mevcut vakaların yayılımının risk oluşturmasından dolayı, halk sağlığının korunması adına 13.09.2021 tarihinde saat 17.00'den itibaren 10 günlük karantinaya alınması, kolluk kuvvetleri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak vatandaşlarımızın giriş-çıkışına kapatılarak, köylerdeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları konusunda tebliğ edilmesi kararı alındı.

Aynı gerekçeler ile daha öncede ilçede 09. Eylül tarihinde Eşme Mahallesinde (Mezkenyter köyünde) ve 02 Eylül tarihinde ilçeye bağlı 3 kırsal mahallede Erikli (Alimışmış), Günlüce (Kanispi) ve Ziyaret ( Şeh Tajdin) ve aynı tarihte Covid-19'un bulaşmasını engellemek ve yavaşlatmak amacıyla Kızıltepe Cumhuriyet meydanında saat 22:00 ile sabah saat 05:00 saatleri arasında da 10 günlük karantina tedbirleri uygulanması kararı alınmıştı.