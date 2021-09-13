Megakent sahipsiz vatandaş isyanda

İstanbul Sancaktepe
'deki Veysel Karani Mahallesi
'nde İBB
'nin metro inşaatı sahasında göçük meydana geldi. Olayda yaralanan iki işçiden biri öldü. Mahalle sakinleri, tedbirsiz çalışmaya "Bizim de çalışan işçilerin de can güvenliği yok. İş makineleri önlem alamadan girip çıkıp duruyor. Toz bulutundan geçilmiyor. Burada bir çocuk da ölebilirdi" diyerek tepki gösterdi. İstanbul Sultangazi
'de de bir tekstil yıkama fabrikasından salınan atık su yüzünden rögar taştı. Eski Habibler Mahallesi
'ndeki Manolyalar Sokak
göle döndü. 6 saatte atık sudan yayılan pis koku mahalleyi etkisi altına aldı.
İSKİ
'nin altyapı yetersizliği nedeniyle bunun sık sık yaşandığını, hayvanların öldüğünü söyleyen bölge sakinleri "Daha geniş boru döşenmesi gerekiyor. Ancak İSKİ ve İBB bu uyarılarımıza aldırış etmiyor" dedi.