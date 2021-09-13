Demokrası
tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin
41. yılında siyasiler sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. İşte mesajlar:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs
'ın arkasındaki güçleri, 12 Eylül'ün hazırlayıcılarını, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un destekçilerini millet olarak hiç unutmadık, unutmayacağız. Bugün kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz. Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Bugün Türkiye Cumhuriyeti
, bazı dış odakların 'bizim çocuklar' dediği yapıların aklına esince darbe yaptığı bir ülke değildir ve artık asla olmayacaktır. Umuyorum ki yakın gelecekte yapılacak olan yeni anayasamız, darbe dünyasıyla ilgili her türlü hevesin kökünü kazıyan bir içeriğin de teminatı olacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
12 Eylül'deki gibi her darbe, memleketimizi 'müstemleke memleketi' yapmak isteyenlerin kurgusudur. Hedefleri bağımsız ve özgür Türkiye'dir. Vesayetin araçları, maskeli iş birlikçileriyle istikrarsızlık ve devleti işlevsiz hale getirmektir. Bir daha asla başaramayacaklar.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
Önümüzdeki dönemde 12 Eylül'ün son kalıntısı olan darbe anayasasını milletimizin desteğiyle tarihin çöplüğüne atmak, yeniden güçlü ve büyük Türkiye yolunda demokrat, kapsayıcı ve katılımcı yeni anayasayı yapmak en önemli vazifemizdir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Hukuk dışı vatanseverlik olmaz. En son 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen millet direnişi ve o gece Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu kararlı ve dirayetli tutum ülkemizi ve demokrasimizi düşman işgaline karşı korumuştur. 27 Mayıs darbesinden
beri süren bu düşmanlıkla mücadelemiz sürecektir.