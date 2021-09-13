TELE 1 ekranlarında yalan rüzgârı! Diyanet yine yalanladı!

TELE 1 ekranlarındaki bir programda gazeteci Nur Batur, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın daha önce yalanladığı iki yalan haberi gerçek gibi aktardı. Batur, ilk olarak, Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan "İftarı Beklerken" programında kullanılan teknenin günlüğünün 35 bin lira olduğunu ve 30 günlük yayın maliyetinin 1 milyonu aştığı yalanı tekrarladı.
Batur sonrasında Diyanet'in Antalya'daki beş yıldızlı bir otelle personeli için bir sözleşme gerçekleştirmesini çarpıtarak ödemenin kurumun bütçesinden karşılandığını ifade etti.
"TELE1'DE YİNE YALAN RÜZGÂRI. NUR BATUR HANIM BİR PROGRAMA İKİ YALANI NASIL SIĞDIRDINIZ?"
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, TELE 1 ekranlarında gazeteci Nur Batur tarafından tekrarlanan yalanlarla ilgili sosyal medyadan açıklamalar yaptı.
Orhan şunları söyledi: "Tele1'de yine yalan rüzgârı. Nur Batur Hanım bir programa iki yalanı nasıl sığdırdınız? Diyanet TV'nin Ramazan ayında tekneye ücret ödenmediğini açıklamıştık. Konu Diyanet olunca yalanda sınır yok. Tele1'de Nur Batur'un Diyanetle ilgili ikinci yalanı. Antalya'da otelde Diyanet bütçesiyle personelimizi konaklatmak söz konusu değil. Bakalım özür dileyecek misiniz aynı ekranda?"
HER İKİ HABER DAHA ÖNCE YALANLANMIŞTI
Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya'daki beş yıldızlı bir otelle personeli için bir sözleşme gerçekleştirmiş, bazı medya organları bu sözleşmeyi çarpıtarak Diyanet'in kendi bütçesinden bir ödeme yapıldığına dair bir algı oluşturmuştu.
KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği konuyla alakalı olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Okurlarına karşı sorumluluğunu ihlal eden söz konusu yayın organları, personelin ilgili sözleşme kapsamında bir hizmet aldığı takdirde kendi imkânları ile karşılayacağı masrafları, Diyanetin bütçesinden karşılanacağına dair yanlış bir algı oluşturmaya çalışmaktadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Başkanlığımız da personelinin sağlık, kültürel ve sosyal hizmetlerden daha uygun şartlarda hizmet almasını sağlamak için özel veya resmi kuruluşlarla sözleşmeler yapmaktadır. Personelin bu sözleşmeler kapsamında arzu ettiği takdirde aldığı hizmet karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamakta, bu çerçevede hizmet alan personel, masraflarını bizzat kendisi karşılamaktadır."
Ramazan ayında Diyanet TV'deki "İftarı Beklerken" programında kullanılan teknenin maliyetinin günlük 35 bin lira olduğuna dair yalan haberler yapılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirliği konuyla alakalı olarak şunları dile getirilmişti:
"Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan 'İftarı Beklerken' adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. 'İftarı Beklerken' adlı programımızın yayınlandığı mekân, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır."