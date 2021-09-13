TELE 1 ekranlarında yalan rüzgârı! Diyanet yine yalanladı!

TELE 1 ekranlarındaki bir programda gazeteci Nur Batur, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın daha önce yalanladığı iki yalan haberi gerçek gibi aktardı. Batur, ilk olarak, Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan "İftarı Beklerken" programında kullanılan teknenin günlüğünün 35 bin lira olduğunu ve 30 günlük yayın maliyetinin 1 milyonu aştığı yalanı tekrarladı.

Batur sonrasında Diyanet'in Antalya'daki beş yıldızlı bir otelle personeli için bir sözleşme gerçekleştirmesini çarpıtarak ödemenin kurumun bütçesinden karşılandığını ifade etti.

"TELE1'DE YİNE YALAN RÜZGÂRI. NUR BATUR HANIM BİR PROGRAMA İKİ YALANI NASIL SIĞDIRDINIZ?"

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, TELE 1 ekranlarında gazeteci Nur Batur tarafından tekrarlanan yalanlarla ilgili sosyal medyadan açıklamalar yaptı.

Orhan şunları söyledi: "Tele1'de yine yalan rüzgârı. Nur Batur Hanım bir programa iki yalanı nasıl sığdırdınız? Diyanet TV'nin Ramazan ayında tekneye ücret ödenmediğini açıklamıştık. Konu Diyanet olunca yalanda sınır yok. Tele1'de Nur Batur'un Diyanetle ilgili ikinci yalanı. Antalya'da otelde Diyanet bütçesiyle personelimizi konaklatmak söz konusu değil. Bakalım özür dileyecek misiniz aynı ekranda?"