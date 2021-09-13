TOKİ’den İmamoğlu’na cevap!

Kurumdan yapılan açıklamada, TOKİ'nin vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadelerle kira öder gibi ev sahibi yaptığı hatırlatılarak, bu kapsamda, son 20 yılda 1 milyon 51 bin 265 konut inşa edildiği, işçiden memura, ev hanımından esnafa, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla 5 milyonu aşkın dar gelirli vatandaşın konut sahibi yapıldığı aktarıldı.

TOKİ'nin son 2 yılda dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için "50 bin" ve "100 bin" sosyal konut kampanyaları düzenlediği anımsatılan açıklamada, bu kampanyalarda İstanbul özelinde satışa sunulan 16 bin 300 sosyal konuta, 673 bin 693 başvurunun yapıldığı kaydedildi.

Bazı haberlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına konu olan ve 100 bin sosyal konut kampanyası kapsamında kuraları 2019'da çekilen Arnavutköy projesinde 3 bin 750 konuta 135 bin 569 başvuru yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu konutlara dar gelirli, evi olmayan ve İstanbul'da ikamet eden vatandaşların başvurabildiğine dikkat çekildi.

Bu projelerin amacının iddia edildiği gibi para kazanmak değil, evi olmayan vatandaşları konut sahibi yapmak olduğu vurgulanan açıklamada, "Yine haber ve açıklamada Arnavutköy projesi alanı için tarla ifadesi kullanılarak sanki TOKİ tarımsal nitelikli araziye konut yapacak algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Proje alanı kesinlikle tarımsal nitelikli arazi değildir. Yine iddia edildiği gibi proje alanı içerisinde 4342 sayılı Mera Kanunu'na tabi bir mera taşınmazı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ortada herhangi bir taşınmaz bulunmadığı veya arsa satışının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan işlem sosyal devlet anlayışıyla, kendisi ve aile bireyleri üzerinde herhangi bir şekilde evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik sosyal konut projesinin ihalesidir. Bazı gazeteler 'Arnavutköy Sosyal Konut Projesi'nde sessiz sedasız ihaleye çıkıldığını' iddia ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı, 'TOKİ'nin şov yaptığı, ihale yapılmadığı' açıklamasını yapmıştır. İhale, kanunda öngörüldüğü üzere tüm şartlar yerine getirilerek 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yani TOKİ 'şov' değil tüm gayretiyle evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza konut yaparak onlara sıcak bir yuva olmaktadır.

Böyle derdi olmayan, sorumluluk makamında oturup çözüme katkı vermesi gerekenler ne yazık ki açıklamalarıyla şov yapmakta, vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarını engellemeye çalışmaktadır. Pandemi süreci dahil tüm tedbirleri alarak şantiyelerde faaliyetlerini ara vermeden yürüten ve tüm bu engelleme hamlelerine rağmen evi olmayan İstanbullu vatandaşlarımıza sıcak yuva olan TOKİ ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın açıklamalarını yüce milletimizin takdirine sunarız."