2023 hedeflerimiz Milli Mücadele gibi bir başkaldırıdır

Giriş Tarihi: 14.9.2021

Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle âleme gösterdik. 2023 hedefleri için irade ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve en cesur makas değişikliğini yaptık