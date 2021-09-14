2023 hedeflerimiz Milli Mücadele gibi bir başkaldırıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Polatlı'daki Duatepe'de Sakarya Zaferi'nin 100. yıl kutlamalarına katıldı. Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi
, Haymana Ziyaret Merkezi
ile Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Anıt Mezarı'nın açılışının yapılan törende Erdoğan özetle şunları söyledi:
DEMOKRASİYE ISRARLA TUTUNDUK:
Sakarya Zaferi, Anadolu tarihinin bin yıllık varlığımızın dönüm noktalarından biridir. Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferle başkentimizi tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Kahraman ordumuz düşmana 'dur' diyerek büyük taarruzun müjdesini burada vermiştir. İstiklal Marşı
'mıza ilham veren kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. Sakarya Zaferi, tıpkı Malazgirt gibi, tıpkı Bursa'nın, Edirne'nin, İstanbul'un fethi gibi şanlı zaferlerimizden biridir. Bir tarafında Sevr dayatması diğer tarafında Misak-ı Milli iradesi olan bu çetin mücadele Lozan Antlaşması
ile sonuçlanmıştır. Sakarya Savaşı
'nı bizzat yöneten İstiklal Harbi
'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal
başta olmak üzere Milli Mücadele
'nin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanları, şehitleri, gazileri rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyetin ilk yollarındaki büyük kalkınma heyecanı, daha sonra yerini taklitçi ve teslimiyetçi zihniyete bırakmıştır. Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte vesayetin sinsi oyunlarına ve darbelerin yol açtığı hasarlara rağmen milletimiz demokrasi ve kalkınma istikametine ısrarla tutunmuştur.
NE BADİRE VARSA ÖNÜMÜZE ÇIKARDILAR:
Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle âleme gösterdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e endekslendiğimiz hedeflerimiz, tıpkı milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı bir başkaldırıdır. Ne badire varsa önümüze çıkardılar. Türkiye'nin kendi verdikleri rollerin dışına çıkmasını istemeyenlere alın terimizle ve yeri geldiğinde kanımızla, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir ülke olduğumuz gerçeğini kabul ettirdik. Bazıları hâlâ 2023 hedeflerimizi sıradan bir ortauzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik.
YAŞADIĞIMIZ SALDIRILARIN BİRİNİ BİLE KALDIRAMAYACAK ÜLKELER VAR
TERÖR tehditlerinden bölgesel krizlere, küresel ısınma ve çevre felaketleri gibi yeni önceliklere kadar her alanda kendimizi olumlu ayrıştıracak hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürüyoruz. Hiç şüphesiz bu adımların zirvesini, hiç endişe etmeden 29 Ekim 2023'te vasıf olacağımız Cumhuriyetimizin kurulmasının 100. yılı oluşturuyor. Türkiye'nin yaşadığı saldırıların, maruz kaldığı gizli açık ayak oyunlarının içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var. Arkamızdaki binlerce yıllık devlet geleneğinin gücü, yüz milyonlarca mazlum ve mağdurun duası sayesinde dimdik ayaktayız.
BİZİM İÇİN ESAS OLAN MİLLET İRADESİDİR
CUMHUR İttifakı olarak geleceğimize daha özgüvenli yürüyoruz, daha özgüvenle de inşallah bunu sürdüreceğiz. Bizim için esas olan milletimizin iradesidir. Milletimiz, Milli Mücadele günlerinden bu yana sahip olduğu derin irfan hasletiyle tercihini hep ülkesi ve kendisi için doğru olandan yana kullanmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmayı hedefleyen mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız. Dışardan ve içerden pek çok engeli aşarak bugünlere nasıl geldiysek inşallah menzile de o şekilde ulaşacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız.
MİLLİ PARK İLAN EDECEĞİZ
SAKARYA Savaşı'nın yaşandığı Polatlı ve Haymana'da halihazırda yedi anıt şehitliğimiz bulunuyor. Ayrıca bu zaferin kazanıldığı bölgeyi tarihi milli park ilan ederek kapsamlı bir ihya çalışması başlattık. Tüm bu eserlerin, gelecek nesillere, verdiğimiz mücadelenin ve kazandığımız zaferlerin en doğru şekilde anlatılması bakımından önemli görevler ifa edeceğine inanıyorum.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Mangal Dağı'nda bir siperde bulunan, üzerinde mermi izi yer alan, Osmanlıca "padişahın askerleri" anlamına gelen "asakir-i şahane" yazılı kemer tokasını hediye etti.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen tarafından okunan duanın ardından Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi, Haymana Ziyaret Merkezi ile Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Anıt Mezarı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı.