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Giriş Tarihi: 14.9.2021 22:11

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan muhalefete tepki!

AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık’tan muhalefete tepki!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık muhaletefe sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yanık, "Muhalefet büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Yanık, sosyal medya hesabından, Bakanlığının "Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi"ne ilişkin bilgiler paylaştı.

"ÇABALARI TAKDİRE ŞAYAN AMA DAHA ÇOK ÇALIŞMALARI LAZIM"

Paylaşımında, sistemin işleyişi ve avantajlarına yönelik bilgi veren Yanık şunları kaydetti:

"Muhalefet, büyüğüyle küçüğüyle, zaten yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor. Üstelik tüm bunları yerli imkanlar ve kendi insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Çabaları takdire şayan ama daha çok çalışmaları lazım."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan muhalefete tepki!
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