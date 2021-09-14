Bakan Soylu, mülkiye müfettişlerini kabul etti

"TÜRKİYE'NİN KAPASİTESİ DE GÜCÜ DE DAHA FAZLA"



Hem Türkiye'nin hem de dünyanın eskisi gibi olmadığını ifade eden Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Sorumluluklar daha fazla, riskler daha fazla ama buna karşın Türkiye'nin kapasitesi de gücü de daha fazla, her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyduğu stratejik aklı daha fazla. İnşallah sizler de bu çerçeve içinde, bugüne kadar devlet hizmetinde edindiğiniz bilgi ve tecrübeyi, kabiliyetlerinizi inşallah bu tablo içinde çok farklı bir noktaya taşımış olacaksınız. Ben bu vesileyle her birinize başarılar diliyorum. Bizim çok güzel bir duamız vardır, 'Allah utandırmasın' deriz. İşin özü de bana göre budur. Sorumluluklarımızda başarısız olmamak, milletimize ve Cenabıhak'ın huzurunda mahcup olmamak, bu işin özüdür. Ben sizlerin muvaffak olacağına, aziz milletimizin ve Cenabıhak'ın huzurunda yüzünüzün ak olacağına inanıyorum."