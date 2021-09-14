FETÖ ile mücadelenin önemli ismiydi: Hakim Ekrem Er hayatını kaybetti

FETÖ ile mücadelenin önemli isimlerinden İstanbul eski Sulh Ceza Hakimi Ekrem Er kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

En son kararname ile Karabük'e atanan Ekrem Er'in bir süredir koronavirüs sebebiyle evinde karantinada olduğu öğrenildi.

Dün akşam evinde kalp krizi geçiren Hakim Er, yaşamını kaybetti. Yargı teşkilatının sevilen isminin vefatı Adalet camiasını yasa boğdu. Ekrem Er'in memleketi Bolu Göynük'te defnedileceği öğrenildi.

Ekrem Er, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ardından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği görevinde bulunmuştu. Zor dönemde önemli kararlara imza atan Er, İstanbul Adliyesi'nin en sevilen hakimlerinden birisiydi. Sempatikliği ve cana yakınlığı ile tanınan Er, daha sonra şark görevi için Şırnak'a gitmiş daha sonra da son kararname ile Karabük Hakimi olarak atanmıştı.

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ekrem Er'in vefat haberini paylaşarak ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı dileklerinde bulundu.