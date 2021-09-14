İstihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri var

Başkan
Erdoğan, Ankara
'daki Şişecam
Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu:
Türkiye
'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz. Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, insanımıza istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri vardır. Özel sektörü ekonomik büyüme ve kalkınmanın lokomotifi gören bir iktidar olarak bundan sonra da Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcıların yanında durmayı sürdüreceğiz. Türk ekonomisini prangalarından kurtarmak için tarihi adımlar attık. Sorunların üzerine giderek, hukuk devletini güçlendirerek Türkiye'yi yatırımcılar için cazip bir ülke yaptık.
4 kıtada 14 ülkede üretim yapan Şişecam, 150 ülkeyi aşan ihracatıyla küresel bir oyuncu. Açılışını yaptığımız Polatlı Üretim Tesisi Şişecam'ın küresel vizyonunun yeni bir halkası. 1 milyar liralık bu ilave yatırımla düz cam üretim kapasitesi 2 milyon tona çıktı. Bu tesis 540 bin tonluk hacmiyle Avrupa
'nın en büyük düz cam üretim üssü olmasının yanında 315 insanımıza da ilave istihdam sağlamakta. Devletimiz de verdiği desteklerle Şişecam'a sahip çıktı. Şişecam'ın Ar-Ge çalışmalarına 124 milyon lira kaynak aktardık. 2'si bu tesis için 751 milyon liralık olmak üzere bugüne kadar Şişecam'a toplam 3 milyar 856 milyon liralık 20 teşvik belgesi düzenledik.
6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PLANI
ŞİŞECAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Kırman:
Ülkemizde mimari cam ve otomobil
ham camı alanlarında üretim yapacak
2 yeni float hattı yatırımına başlıyoruz.
Önümüzdeki dönemde cam üretimi
alanında planladığımız diğer yatırımlar
göz önüne alındığında 2023 sonuna
kadar 6 milyar liralık bir yatırım
planımız var.
'İHA'DA BİR NUMARA OLACAĞIZ'
TAKLİT
eden yerine takip edilen bir ülke olmak için çalışıyoruz. Türkiye artık doğru zamanda doğru teknolojilere yatırım yapan ülkedir. İHA
filosunda dünyanın bir numarası olacağız. Elektrikli yerli ve milli otomobilimizi de 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz. Dijital dönüşüm merkezleri açıyoruz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi ile fikir aşamasından pazara kadar destek sağlıyoruz.