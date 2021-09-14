MHP’li Vekil Kalyoncu’dan ürperten iddia

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, İzmir için ürperten bir iddiada bulundu. Kalyoncu, Menderes ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde ne kanalizasyon sistemi ne de foseptik olmadığını öne sürdü.

RİSK TAŞIYOR

Mahallenin atık sularının Tahtalı Barajı'na aktığını ifade eden Kalyoncu, durumun halk sağlığı açısından risk taşıdığını söyledi. Kalyoncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tunç Soyer'e soruyoruz Menderes Değirmendere mahallesinin atık suları nereye gidiyor? Bu mahallede ne kanalizasyon nede foseptik var. Mahallenin tüm foseptiği Tahtalı Barajına gidiyor. Bilmiyorsa söyleyeyim İzmir'in içme suyu bu barajdan karşılanıyor. Halkın sağlığı ile oynamayın."