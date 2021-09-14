Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MHP'li Vekil Kalyoncu'dan ürperten iddia
Giriş Tarihi: 14.9.2021 11:39

MHP'li Vekil Kalyoncu'dan ürperten iddia

ERTAN GÜRCANER
MHP’li Vekil Kalyoncu’dan ürperten iddia

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Menderes ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nin atık sularının Tahtalı Barajı'na aktığını iddia etti.

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, İzmir için ürperten bir iddiada bulundu. Kalyoncu, Menderes ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde ne kanalizasyon sistemi ne de foseptik olmadığını öne sürdü.

RİSK TAŞIYOR

Mahallenin atık sularının Tahtalı Barajı'na aktığını ifade eden Kalyoncu, durumun halk sağlığı açısından risk taşıdığını söyledi. Kalyoncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tunç Soyer'e soruyoruz Menderes Değirmendere mahallesinin atık suları nereye gidiyor? Bu mahallede ne kanalizasyon nede foseptik var. Mahallenin tüm foseptiği Tahtalı Barajına gidiyor. Bilmiyorsa söyleyeyim İzmir'in içme suyu bu barajdan karşılanıyor. Halkın sağlığı ile oynamayın."

ARKADAŞINA GÖNDER
MHP'li Vekil Kalyoncu'dan ürperten iddia
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA