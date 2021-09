Tercihlerimizi her zaman çalışanların haklarından yana kullandık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Külliye'de Türkiye İşçi Konfederasyonu 'na bağlı işçilerle bir araya geldi. İşte Erdoğan'ın Külliye bahçesinde yaptığı konuşmanın satırbaşları:Hayata İETT 'de işçi olarak başlamış, daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kademesinde bulunmuş, büyükşehir belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı makamlarına gelmiş bir kardeşinizim. Emeğiyle, alın teriyle, beden gücüyle çalışmanın hem yorgunluğunu hem de bu şekilde evine helal rızık götürmenin verdiği manevi hazzı çok iyi biliyoruz. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın ne kadar önemli olduğunun da gayet önemle farkındayız. Belediye başkanlığı dönemimde sorumluluğunu üstlendiğim her yerde, her makamda çalışanların haklarının teslimi için gayret gösterdim. Gerektiğinde bütçe imkânlarını zorlama, gerektiğinde başka kalemlerden fedakârlık yapma pahasına tercihimizi hep çalışanların, emeklerinin karşılığını verme istikametinde kullandık.Biz hep ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle insanımızın hayat kalitesini, gelirini artırarak refah seviyesini yükseltmek için mücadele ettik. 2023 hedeflerimizde her alanda olduğu gibi çalışanların gelir seviyesini en üst seviyeye çıkarmayı planladık. Ardı ardına yaşadığımız darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, salgın ve afetler nedeniyle biraz gecikme yaşamış olsak da bu hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Sanayi üretimi, istihdam ve büyümede hızlı yükselişle salgın öncesi dönemin üzerine çıktık. Hizmetler sektöründe süratli toparlanma yaşanıyor. Makroekonomide dengeler yerine oturmaya başladı.potansiyeline milletimizin çalışkanlığına güvenerek çıtayı sürekli daha yükseğe çıkarıyoruz. Türkiye , 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırdı. Milli gelirimiz yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücretin 16 kata yakın artması en somut örneklerden biridir. 27 kat artan emekli maaşları vardır. Toplu sözleşme görüşmelerinde refahı genişletecek formüller üzerinde durduk.En büyük 10 ekonomiden biri haline geleceğiz. Bunu şu veya bu kesim için değil, işçiden memura, esnaftan emekliye her kesim için söylüyoruz. Türkiye büyüdükçe her kesimden vatandaşımızın refah seviyesi artacaktır. Büyük Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğimize sıkı sıkıya tutundukça bu hedefe ulaşmamıza kimse engel olamaz. İnşallah asırlık kayıplarımızı telafi ettiğimiz dönemin eşiğindeyiz. Milletin evindeki buluşmamızı bu kararlılığın ve azmin dünyaya ilanı olarak görüyorum.HEMişçi hem de memurumuzun toplu sözleşmelerinde oldukça tatminkâr artışlar yapma imkânı sağladık. 70 bin kamu işçisinin sözleşmesinde çok iyi iyileştirmeler yaptık. İşçilerimize seyyanen 500 lira zam yaptık. 4000 liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34, tüm işçilerin ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış gerçekleşti. Memurlarımızın maaşlarında da en düşük ücretlerde yüzde 31'i geçen oranlarda artış yapıldı. Bu ülkenin kazancından 84 milyonun tamamının faydalanmasını temin etmezsek bunca mücadeleye, kavgaya ne gerek var.ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Türkiye, yaşanılan salgın sürecinde sosyal devletin bütün imkânlarını başta sağlık sektörü olmak üzere her alanda seferber ederek, gelişmiş ülkelerin yaşadığı sefalet ve perişanlık manzaralarından uzak, dimdik ayakta kalmıştır.