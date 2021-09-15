Şehit babalarını onurlandırdılar

Adana
'da 19 yaşındaki Görkem Hasan Bozkurt
, şehit babasına verdiği sözü tutup tıp fakültesini; 18 yaşındaki Şahin Mert Ekiz
, hiç görmediği ama ismini taşıdığı babasının mirasını yaşatmak için hedeflediği eczacılık fakültesini kazandı. Adana Emniyet
Müdürü Doğan İnci
, başarı hikâyesi yazan iki şehit çocuğuna saat hediye etti.
ONA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM
Görkem Hasan Bozkurt, polis memuru olan babası Yılmaz Bozkurt
, 2016 yılında Adana'nın merkez ilçesi Seyhan
'a bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde terör saldırısında şehit düştüğünde o henüz 14 yaşındaydı. Babası, onun tıp fakültesini okuyup, doktor olmasını istiyordu. Bozkurt, "Ona verdiğim sözü tuttuğum için de çok mutluyum" diyerek duygularını die getirdi. Bozkurt, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi
'ne (GATA) yerleşerek, şehit babasına verdiği sözü tuttu.
BABASINI HİÇ GÖRMEDİ
Şahin Mert Ekiz ise ismini aldığı şehit babasını hiç görmedi. Polis memuru olan babası Şahin Ekiz
, 2002 yılında İstanbul
'da uğradığı silahlı saldırıda şehit düştüğünde; annesi ona 6 aylık hamileydi. Şahin Mert Ekiz, babasını gururlandırmak ve onun soyadını duyurmak için azmetti, çalıştı ve üniversite sınavını kazanarak, Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
'ne yerleşti. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, her iki şehit çocuğunun bu başarısı karşısında duyarsız kalmadı. Görkem Hasan Bozkurt ve Şahin Mert Ekiz'i anneleriyle birlikte makamında ağırlayan İnci, onlara özel tasarım kol saati hediye ederek ödüllendirdi.